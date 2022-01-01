Денег нет, есть сверхдоходы
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Пять главных трендов российской экономики в 2021 году.
Уходящий год был богатым на экономические события. Россияне стали еще чуть-чуть беднее из-за растущей инфляции, цены на недвижимость взлетели до небес, больше ста тысяч человек официально обанкротились, а российский бюджет получил очередные сверхдоходы от подорожавших нефти и газа. Мы вспомнили пять основных экономических трендов, эффект от которых мы будем чувствовать и в следующем году.
Фото: Cемен Лиходеев / РИА Новости
1. Инфляция обогнала прогнозы
На 2021 год пришелся многолетний пик роста потребительских цен. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция по итогам года превысила ожидания вдвое — к концу года она составила 8,4% против ожидаемых 4%. Продукты питания в среднем подорожали на 10%, овощи и фрукты — практически на 20%. Рост инфляции назвал проблемой даже президент РФ Владимир Путин и поручил в следующем году вернуть показатель к 4%.
По данным ЦБ, половина россиян оценила инфляцию более чем в 16% — в два раза выше официальной оценки. Наиболее высокой ее назвали респонденты, не имеющие сбережений. Такая оценка связана с тем, что за год резко подорожали популярные продукты: куриное мясо — на 30%, картофель — на 74%, а капуста — практически вдвое, на 87%. Также значительно прибавили в цене сигареты, телевизоры и отечественные автомобили. Дороже придется заплатить и за традиционные атрибуты праздника — новогодние елки, красную икру и ингредиенты для салата «Оливье».
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Власти связывают резкий рост инфляции с мировым повышением цен. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что повышение цен в РФ зависит от ситуации, складывающейся на внешних рынках, и от «посткризисной волатильности». Теперь власти ужесточают кредитно-денежную политику, пытаясь сдержать цены. В середине декабря Центробанк повысил ключевую ставку в седьмой раз за год — до 8,5% годовых. Кроме того, для ряда товаров правительство вводит регулирование цен и квоты на экспорт.
Других методов, кроме жестких, российские власти не предлагают.
Сергей Хестанов
— Основным трендом 2021 года было увеличение инфляции. Это связано с совпадением во времени двух процессов — с одной стороны, рост цен на мировых рынках, прежде всего на продовольственные товары. Тенденция на повышение идет с 2017 года и ускорилась в последние годы. С другой стороны, на это наложилось ослабление рубля. Такая комбинация является весьма проинфляционной.
ЦБ задействует стандартные методы, которые описаны во всех учебниках с конца 70-х годов. А именно ужесточает денежно-кредитную политику, в частности увеличивает ставку. Классическая идея, хорошо изученная за более чем полвека, с разной степенью эффективности результата. Задача очень простая: снизить предложение денег. Деньги дорожают, соответственно, их предложение снижается, и рано или поздно это может притормозить инфляцию. При условии отсутствия внешних шоков для РФ — сильных движений сырьевых цен или заметных санкционных ограничений.
Безусловно, инфляция выше целевого уровня. Но если сравнивать с сопоставимыми по важности событиями в прошлом, то рост цен достаточно умеренный. Показательно сравнение с концом 2014–2015 годов — тогда масштаб проблем, с которыми столкнулась российская экономика, был сопоставим, но инфляция была гораздо выше. Большую часть своей истории постсоветская РФ живет в условиях высокой инфляции.
2. Ипотека больше не льготная
За год значительно выросли цены на недвижимость — в среднем на 20%, однако в разных регионах ситуация различается. Так, стоимость квадратного метра в новостройке эконом-класса в Москве увеличилась на 30%, в элитном сегменте — на 43%. В Новой Москве квадратный метр жилья стал стоить больше на 18%, в Петербурге на 24,5%, а на Урале — на 12%.
Кроме того, осенью в Москве резко выросли цены и на съемное жилье. По данным сайтов, размещающих объявления о сдаче недвижимости, средняя стоимость однокомнатных квартир повысилась на 20–30%, в премиум-сегменте — на 50%.
Аналитики связывают рост цен с тем, что льготное кредитование прекратило действовать на прежних условиях, повысилась стоимость рабочей силы и подорожали стройматериалы. По данным Минстроя, в строительной отрасли не хватает около трех млн работников из-за оттока иностранных рабочих в связи с пандемией.
Фото: РИА Новости
Еще весной 2020 года Путин принял решение о реализации программы льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Несмотря на локдаун, процесс пошел — уже летом увеличили максимальные суммы кредита и сдвинули дедлайн для обращения за ним.
С июля 2021 года выгодные условия закончились: базовую ставку повысили до 7%, а максимальную сумму займа ограничили.
Вместе с ростом цен, сопровождающим инфляцию, сократилось число ипотечных сделок. К концу года темпы роста цен на жилье в Москве и Петербурге снизились, как и общий интерес населения к недвижимости.
По данным агентства «Национальные кредитные рейтинги», за 2021 год длительность ипотечных кредитов выросла на два года. В сентябре в РФ не осталось регионов, где средний срок взятой ипотеки составлял бы менее 18 лет, хотя еще год назад таких регионов было 38. Вырос и средний чек ипотеки: средняя сумма кредита в январе составляла 2,65 млн рублей, а после ноября превысила 3 млн рублей. С 2019 года рост средней суммы ипотечной сделки составил более 40%, а срока — более 20%. Кредиты на жилье стали дороже, долгосрочнее и менее популярны.
Игорь Николаев
— Цены на жилье выросли очень сильно. Но это нужно было ожидать, с учетом того, что рынок разогрели. Здесь и льготная ипотека очень серьезно разогрела рынок, и, как ни парадоксально, сама пандемия тоже. На фоне того, что в 2020 году люди не поехали путешествовать за рубеж, многие средства не были ими потрачены, и значительная часть этих денег вылилась на жилищный ипотечный рынок. Сейчас, как и следовало ожидать, наступило некоторое охлаждение.
В какой-то форме льготная ипотека продолжает существовать. Можно с натяжкой сказать, что ее сворачивание привело к тому, что объем и количество предоставляемых кредитов снизились от максимума. Сказать, что рынок схлопнулся — категорически нельзя. Новые условия по льготному кредитованию со ставкой 7% все еще выгодные на фоне текущей инфляции.
3. Бюджет купается в сверхдоходах
Цены на нефть и газ после обвала в пандемию 2020 года обновили максимумы. В конце декабря стоимость тысячи кубометров газа в Европе впервые превысила 2000 долларов, а осенью цена нефти марки Brent превысила 80 долларов. Федеральный бюджет с января по сентябрь получил профицит 1,4 триллиона рублей, однако это не укрепило рубль и не улучшило благополучие граждан.
Нефтегазовые сверхдоходы традиционно идут в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В октябре его объем достиг рекордных 13,9 триллиона рублей, или $197 миллиардов. Правительство рассчитывает, что энергетические доходы продолжат расти, и в 2024 году объем ФНБ увеличится почти вдвое.
На этом фоне власти решили выделить из фонда около $35 млрд на инфраструктурные проекты — в том числе на строительство завода по переработке газа. Однако, по информации агентства Bloomberg, дальнейшие расходы президент поручил ограничить. Издание утверждает, что на социальное обеспечение средства планируют выделять «умеренно».
Марсель Салихов,
— Такого экстраординарного роста цен на сырье никто не ожидал.
Прогнозы в начале года были гораздо более консервативны. В этом году рынок был дефицитным и спрос превышал предложение, и это приводило к тому, что запасы нефти в мире глобально снижались. В следующем году так не будет, потому что соглашение ОПЕК+ в первом полугодии истечет, и вся добыча, которая была сокращена в его рамках, будет возвращена на рынок.
Для РФ [высокие цены на нефть и газ] означают приток валюты и дополнительную прибыль для сырьевых компаний. Но если мы посмотрим, что происходило с точки зрения курса рубля, то рубль не укреплялся так, как должен был бы укрепляться при таких ценах. Почему это происходит? Здесь есть два фактора.
Первый связан с «геополитической премией» — ситуация с Украиной и так далее. Иностранные инвесторы пересмотрели риски и в последние месяцы уходили из российских активов. Второй связан с тем, что российские крупные компании-экспортеры придерживали валюту и пытались сохранить ее у себя, а не продавать на рынке. То есть они получают дополнительную прибыль, но при этом не конвертируют эту выручку в валюту. И это тоже противодействует укреплению рубля.
Фото: РИА Новости
4. Хороший год для банкротства
С начала 2021 года число банкротств жителей возросло до 137,5 тысячи, что практически в два раза больше, чем год назад. За все время существования процедуры потребительского банкротства с 2015 года ей воспользовались более 400 тысяч граждан. С 1 сентября в РФ также появился внесудебный порядок признания банкротами граждан, долги которых не превышают полмиллиона рублей.
Число корпоративных банкротств с начала года также превысило показатели прошлого года и составило 7409 случаев с января по сентябрь. Однако доля компаний, которые нуждаются в господдержке, выросла до 80%. Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к премьеру Михаилу Мишустину в связи с тем, что региональные коронавирусные ограничения значительно сокращают выручку в учреждениях общепита, досуга и спорта. По оценке Титова, необходимо предпринять ряд мер, в ином случае около половины компаний будут вынуждены увольнять сотрудников.
Александра Суслина
— Реальные доходы жителей падают, и даже у тех, у кого номинальные доходы немножко растут, во многом они съедаются инфляцией. Коронавирус по всем ударил.
Сам факт увеличения формальных банкротств объясняется двумя причинами. Первая причина связана с объективно плохой ситуацией с доходами. А вторая причина — в том, что в РФ долгое время не было понятия банкротства физических лиц, хотя потребность в таком инструменте была.
Тот объем банкротств, который мы наблюдаем в последние два года, — это отчасти накопленный эффект за долгое время, который реализуется сейчас. Есть ощущение, что в будущем эта доля будет сокращаться. Условно, сейчас банкротятся те, у кого проблемы с финансовой самостоятельностью были и раньше, просто не было такой возможности.
С другой стороны, действительно ситуация с доходами обстоит так себе, доля закредитованных очень большая.
Народ берет кредиты, не понимая, откуда и как будет их возвращать.
5. Большой финансовый брат
С начала года уровень цифровизации и прозрачности российской экономики для властей вырос. Этому поспособствовали инициативы Центробанка и Федеральной налоговой службы (ФНС) по контролю за платежами обычных граждан. Законодатели утверждают, что мониторинг «не затронет добросовестных граждан», но все понимают, что нетрудно стать «неугодным» для государства.
В марте ФНС получила расширенный доступ к банковской тайне. Теперь ведомство может запрашивать у кредитных учреждений информацию о документах и операциях клиентов, банки обязаны предоставить ответ не более чем за три дня. Осенью правительство предложило еще расширить полномочия ФНС — в том числе узаконить обмен информацией, составляющей налоговую и банковскую тайну, между налоговиками и ЦБ.
Накануне издание РБК сообщило, что с 2022 года ЦБ будет контролировать все денежные переводы между гражданами. Регулятор разослал кредитным организациям новую форму отчетности обо всех переводах между физлицами, включая персональные данные отправителей и получателей средств. Вскоре Центробанк опроверг эту информацию и заявил, что не планирует вводить новую отчетность о транзакциях и контролировать переводы граждан.
Александра Суслина,
— С одной стороны, я за всяческую прозрачность: за борьбу с теневым сектором, за налоги, белую зарплату без конвертов и так далее. И я приветствую меры, направленные на повышение собираемости налогов и бюджетную прозрачность. Но есть один нюанс — это контроль за финансовыми операциями физлиц.
С одной стороны, безусловно, важно контролировать теневую деятельность, финансирование терроризма и прочее. Это важно и нужно, но здесь происходит подмена понятий. Известно, что в РФ огромные масштабы коррупционной деятельности, но почему-то это ускользает от внимания лиц, принимающих решения. Возникает ощущение, что
вся борьба с тенью в основном идет на проверку нянечек и репетиторов, которые получают за свои услуги оплату напрямую на карту.
Этот крен мне кажется неким лукавством, потому что вроде как мы боремся за прозрачность, но боремся очень точечно и с очень мелкими объемами нарушений. А вот борьба с крупными объемами нарушений — коррупция в той же системе госзакупок — остается под ковром.
Таким образом, значимого эффекта экономике это не приносит. Даже если мы победим всех репетиторов и парикмахеров, в казне почти не прибавится денег. А вот если начать бороться с крупными мошенническими схемами, то это могло бы дать положительный эффект.
Алина Данилина, корреспондент
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Источник: Новая газета
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