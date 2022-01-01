 

Мясников призвал переосмыслить отношение к COVID

01.01.2022, 1:48, Новости дня
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Меры по ограничению распространения коронавируса и информационное освещение проблемы пандемии должны измениться из-за «омикрона», считает врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников написал в Telegram, что зарубежный опыт существования в условиях «омикрона» доказывает необходимость переосмысления продолжительности карантина для зараженных.

«Тактику надо менять. Уже сегодня в США сократили вдвое время карантина для лиц с положительными тестами. А то, например, множество авиарейсов приходится откладывать, так как не хватает пилотов, механиков, стюардов – все на карантине с насморком или вообще бессимптомно (…) И самое главное – повторюсь – надо менять информационный фон», – объяснил он.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Как предположил Мясников, омикрон-вариант SARS-CoV-2 подтверждает, что коронавирус будет мутировать в сторону большей заразности и меньшей смертности и в итоге «выродится в банальное ОРЗ».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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