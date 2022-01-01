Нефть приготовилась завершить год рекордным за много лет ростом

Мировые цены на нефть опускаются в пятницу вечером, однако суммарно за год сырье подорожало более чем на 50% – такой рост может стать рекордным с 2016 года для марки Brent и с 2009 года для WTI, следует из данных торгов.

По состоянию на 18.32 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,17% – до 78,6 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI – на 1,34%, до 75,96 доллара, передает РИА «Новости».

К вечеру пятницы стоимость нефти марки Brent суммарно за год выросла уже на 52,2%, это сильнейший годовой рост с 2016 года. Для марки WTI рост на 57% стал сильнейшим с 2009 года – в тот год показатель вырос на 78%.

Лучшим месяцем уходящего года для обеих марок стал февраль (тогда нефть подорожала на 18%), а худшим – ноябрь (-16% по марке Brent и -21% по WTI).

Основным фактором для рынка оставалась пандемия, которая заставляла инвесторов волноваться за спрос. Однако опасения снижения спроса балансировались рисками сокращения предложения. Летом запасы нефти в США упали до минимума с октября 2018 года из-за череды ураганов. На этом фоне бензин в стране подорожал до максимума за семь лет.

Вместе с тем ситуацию усугубил скачок цен на газ. Спрос на нефть как на альтернативное газу сырье вырос, а вместе с ним подскочили и цены. Власти США стали призывать ОПЕК+ ускорить наращивание добычи, а позже объявили о распечатывании стратегических запасов нефти, чтобы сдержать рост цен.

В итоге ситуацию разрядил новый штамм коронавируса «омикрон», который в ноябре обрушил цены на нефть до минимумов с августа.