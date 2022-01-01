В Госдепе заявили о готовности к содержательному диалогу с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу в телефонной беседе обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом предстоящие контакты с Россией. Пресс-служба Госдепа отметила, что в НАТО готовы к содержательному диалогу с Москвой и при этом альянс един в вопросе «сдерживания агрессии против Украины».

В сообщении Госдепа говорится, что Блинкен поговорил со Столтенбергом о предстоящем взаимодействии с Москвой в рамках Совета РФ – НАТО и диалога по стратегической стабильности между США и Россией, альянс «готов к содержательному диалогу и в то же время един в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины», передает ТАСС.

Столтенберг написал в Twitter, что он поговорил с Блинкеном «о важности деэскалации значительной российской военной мощи на и около Украины». По его словам, «НАТО выступает единым фронтом, мы готовы к диалогу в рамках Совета НАТО – Россия, который пройдет 12 января».

Напомним, МИД опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности, там, в частности, прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.

В четверг состоялся разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.