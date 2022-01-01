 

Патриарх Кирилл пожелал россиянам сохранять здоровье и милосердие

01.01.2022, 1:48, Новости дня
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Православные молятся о том, чтобы в новом году люди сохранили здоровье, любовь и милосердие, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед новогодним молебном в столичном храме Христа Спасителя.

В пятницу патриарх проводит молебен в столичном храме Христа Спасителя, где поздравил верующих с Новым годом. Он напомнил, что в преддверии Нового года в Русской церкви совершают молебен, благодарят Господа за год минувший, а также молятся, чтобы «будущий год стал годом божией благости», передает РИА «Новости».

«Благость Божия не означает безоблачной, спокойной жизни. Она заключается в том, чтобы человек сохранял веру в сердце, по возможности свое здоровье, чтобы он был окружен любящими людьми. А если говорить в более крупном масштабе, чтобы из человеческое рода не исчезала любовь, милосердие, чтобы люди сохраняли эти важнейшие измерения, характеризующие человека как особое существо, созданное по образу Божию», – сказал он.

По словам патриарха, чтобы новый год стал счастливым, верующим надо трудиться: «Нужно иметь в виду такой труд, который непременно приносит добро в личную, семейную, государственную жизнь (…) Без добрых дел и вера мертва, и спасение невозможно».

Новогодние молебны проходят в эти предпраздничные дни во всех храмах Русской православной церкви. Новогодний молебен, или молебное пение на новолетие, – особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословения на грядущий год для себя, семьи и отечества.

Как правило, новогодний молебен совершается либо сразу после литургии, либо за несколько часов до полуночи, а иногда и в полночь. В саму новогоднюю ночь во многих храмах пройдут ночные богослужения.

Ранее священник посоветовал не устраивать «флешмоб благочестия» за новогодним столом.



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