 

BFM TV – Марин Ле Пен призвала выдворить нелегалов из Франции после столкновений с полицией

01.01.2022, 1:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Кале во время операции по ликвидации палаточного лагеря произошли жестокие столкновения между мигрантами и полицейским спецназом, в результате которых несколько человек с обоих сторон получили ранения. Глава Национального объединения Марин Ле Пен в Twitter поддержала пострадавших полицейских и заявила, что властям необходимо выдворить нелегалов из страны, а помогающие им ассоциации распустить, передаёт BFM TV.

ВЕДУЩАЯ BFM TV: Сегодня (30 декабря. — ИноТВ) в Кале произошли столкновения между мигрантами и силами правопорядка во время ликвидации палаточного лагеря. Множество мигрантов, а также около 15 полицейских получили ранения. По данным местной ассоциации, в этом лагере проживало 100200 человек.

ВЕДУЩИЙ BFM TV: Марин Ле Пен прокомментировала эти происшествия в Кале. Она выразила свою поддержку в адрес полицейских из спецназа, раненных сегодня утром. Также она заявила, что, по её мнению, этих мигрантов необходимо выслать из страны, а ассоциации, которые их поддерживают, распустить — вот что сказала Марин Ле Пен.

ФРАНЧЕСКА МОРАССУТ, координатор Human Rights Observers: Это была операция по выдворению, которая проходит каждые два дня, и во время этой операции люди не могли забрать свои вещи, палатки. Им не давали забрать их вещи и очень грубо выталкивали из жилищ. На место их проживания приехало около 20 грузовиков республиканских рот безопасности и, таким образом, около ста полицейских спецназа.

ФАБРИС ЛЁДУ, представитель республиканских рот безопасности в составе Альянса национальной полиции в регионе О-де-Франс: Почему сегодня (операция. — ИноТВ) вышла из-под контроля? Мы это изучаем. Возможно, мигранты оказались больше раздражены, чем обычно, может быть, из-за того, что их застали врасплох. К сожалению, наши коллеги дорого за это заплатили: среди стражей правопорядка у нас было около 20 раненых.

Дата выхода в эфир 30 декабря 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / 1+1 – к годовщине независимости на Украине вырастили яблоки с трезубцем

05.10 / Арестованы помогавшие Саакашвили попасть в Грузию сотрудники порта Поти

19.11 / ВС вступился за пытавшегося вернуть долг с прошлого века жителя Новороссийска

05.07 / Серьезная авария с грузовиком и легковушками в Свердловской области попала на видео

14.07 / Доктор Мясников усомнился в необходимости ограничений по коронавирусу на курортах

14.07 / «Русал» предложил сменить команду менеджеров «Норникеля»

12.12 / МИД: Западные страны под видом инструкторов перебрасывают на Украину боевиков

24.09 / Финальная явка на выборах в Госдуму составила 51,72%

26.08 / Губернатор Висконсина ввел чрезвычайное положение после беспорядков в Кеноше

23.08 / Guardian – хорошо посидели — званый ужин с нарушением карантина стоил поста ирландскому министру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика