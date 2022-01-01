Жителей Смоленской и Брянской областей с Новым годом поздравил Лукашенко

На территории Смоленской и Брянской областей вместо поздравления Владимира Путина по федеральным каналам вышла в эфир праздничная речь президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Для жителей субъектов федерации главой белорусского государства было подготовлено отдельное поздравление, отличающееся от показанного по белорусскому телевидению. В речи он упомянул о силе Белоруссии и величии местной культуры. Важной деталью стал факт того, что выступление Лукашенко для жителей двух российских областей транслировалось полностью на белорусском языке.

Полный текст обращения приводит портал «Cмаленшчына анлайн».

«Дорогие друзья, смоляне и брянцы, я как президент нашей общей белорусской Родины, в этот прекрасный день хочу сказать вам пару слов. Мы имеем общие корни, общую Родину, но внешними силами оторваны друг от друга. Нас пытались разделить поляки, украинцы. И долгое время мы в итоге всех этих перетасовок были разлучены. Этот год в нашей, именно нашей Беларуси посвящён народному единству. Мы все имеем духовное единство и общие корни. Мы одни и те же люди — белорусы. Нам вместе нужно приложить усилия для преодоления исторической несправедливости. Великое будущее нас вместе ждёт. Мы должны закрыть глаза, взять друг друга за руки и вспомнить родное белорусское слово, вышиванку, народные песни, стихи, произведения. Вспомнить, как мы плечом к плечу боролись в едином облике против врагов. Это наша история, это наши истоки. Сила в единстве, в единой Беларуси. С Новым годом! В 2022 году нас ждёт очень интересное будущее».

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