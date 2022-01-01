Путин допустил «полный разрыв отношений» с США

…в случае введения «масштабных» санкций против России.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом допустил полный разрыв российско-американских отношений в случае введения «масштабных» санкций против Москвы. Об этом говорится в пресс-релизе Кремля.

«С российской стороны был дан исчерпывающий ответ на вновь упомянутый Джозефом Байденом вариант принятия "масштабных" санкций против РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины. В частности, сказано, что это стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений», — сообщается в отчете Кремля.

Байден в свою очередь призвал Россию к деэскалации ситуации на российско-украинской границе. Как сообщается в пресс-релизе Белого дома, он дал понять, что страна примет решительные меры в случае вторжения РФ в Украину.

Президент США отметил, что «существенный прогресс на переговорах [по безопасности] может быть достигнут лишь при деэскалации ситуации».

Байден, по словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, заверил, что США не планируют размещать в Украине ударные наступательные вооружения.

Лидеры двух стран подтвердили, что переговоры о гарантиях безопасности состоятся сначала в Женеве 9–10 января, затем в рамках Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января и 13 января в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Телефонный разговор Путина и Байдена длился 50 минут. «За это время президенты уложились, мне кажется, очень субстантивно поговорили, практически все основные темы были затронуты», — поделился Ушаков.

Это уже второй разговор двух лидеров за месяц. 7 декабря Байден и Путин пообщались по видеосвязи и также обсудили ситуацию вокруг Украины. Тогда российский президент в ответ на возможный санкционный ответ США на эскалацию конфликта подчеркнул, что «не следует перекладывать ответственность на плечи России», поскольку «НАТО наращивает военный потенциал у наших рубежей».

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