Украинских военных решили отправить на повышение квалификации в 13 стран

Министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ об утверждении плана обучения военнослужащих, который предполагает повышение квалификации в учебных заведениях 13 иностранных государств, сообщило минобороны Украины.

«Министр обороны Украины Алексей Резников подписал приказ, которым утвердил план кадрового обеспечения международных программ обучения военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в военных учебных заведениях иностранных государств в 2022 году. Документом предусмотрено, что в следующем году на обучение будут направлены 167 военнослужащих и работников ВСУ в 13 стран», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что украинские военные смогут пройти обучение в Великобритании, США, Турции, Германии, Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Словении, Румынии и Словакии. По словам министра, обучение украинским военным необходимо, чтобы перенимать опыт. «Благодаря нашим международным партнерам, наши военные могут повышать квалификацию в лучших профильных вузах и тренировочных заведениях за рубежом и внедрять евроатлантические принципы уже на Украине», – процитировали Резникова в минобороны.

В ведомстве также отметили, что в 2021 году на Украине утвердили ряд документов, позволяющих военнослужащим овладеть новыми квалификациями, которые могут понадобиться и на возможный военный период в стране. «Речь идет о Концепции военной кадровой политики Министерства обороны Украины на период до 2025 года, реализация которой позволит создать комплексную, эффективную, экономически целесообразную и обоснованную систему обеспечения войск профессионально подготовленными, с высокими морально-деловыми качествами военнослужащими, способными качественно решать сложные военно-профессиональные задачи в мирное и военное время», – добавили в министерстве.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России, там создают базы и используют территорию страны для проведения учений.