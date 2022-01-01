Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Полное видео
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Видео: Офіс Президента України / Facebook
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Видео: Офіс Президента України / Facebook
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