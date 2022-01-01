 

Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Полное видео

01.01.2022, 0:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

видео

Видео: Офіс Президента України / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / Власти США рассекретили сотни документов по убийству Кеннеди

24.11 / Федоров: “Дія” не собирает информацию о вас, она лишь отображает информацию, которая и так уже давно есть в реестрах

09.07 / Amnesty International осудила обыски у российских активистов

30.06 / Мадуро потребовал от представителя ЕС в Венесуэле покинуть страну

20.10 / В Парламентской ассамблее ОБСЕ осудили блокирование боевиками работы мониторинговой миссии на Донбассе

03.12 / “Выгляжу ортодоксом”. Канделаки показала 20-летнюю дочь

02.11 / Китайский кроссовер Haval XY оценили в 1,5 млн рублей

15.11 / “Я доволен командой”. Шевченко прокомментировал поражение украинской сборной в Лиге наций

07.09 / Минэкономики при Любченко не поддерживает экономическое развитие – экономист

04.10 / Ограничения не повлияли не популярность TikTok

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика