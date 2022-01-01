Путин и Шойгу посетят инвестиционный парк “Поле чудес” на Дальнем Востоке

Глава государства и министр обороны планируют посетить главный бизнес-инкубатор Дальнего Востока на следующей неделе. Отмечается, что парк инвестиций открыт бывшим артистом петербургского Театра юного зрителя Михаилом Карабасовым и размещен на территории, полученной в ходе программы «Дальневосточный гектар».

«Было полной неожиданностью, что вместо очередной страусиной фермы появится экономическое чудо. С виду инвестиционный парк напоминает поле, поросшее бурьяном, но, поверьте, зароете наличность на этом пустыре и финансовую отчетность смоет потоком ликвидности. Платформа уже привлекла внимание по-меньшей мере пяти тысяч инвесторов, первая выплата дивидендов планируется в середине следующего года. Торопитесь, количество мест ограничено», – заявил региональный куратор программы дальневосточного гектара Геннадий Лохов.

Известно, что в ходе визита Владимир Путин и Сергей Шойгу рассмотрят вложение государственных средств в инвестиционный парк, в первую очередь будут задействованы активы Пенсионного фонда и Фонда выплат ветеранам боевых действий.

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