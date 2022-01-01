Комиссия Совета Европы осудила ликвидацию «Мемориала»

…и заявила, что закон об «иноагентах» нарушает международные стандарты.

Венецианская комиссия Совета Европы осудила ликвидацию «Мемориала»* и заявила, что законодательство об «иностранных агентах» нарушает международные стандарты. Об этом сообщается на сайте комиссии.

«Это одна из самых авторитетных правозащитных общественных организаций в России», — говорится в заявлении.

Комиссия выразила обеспокоенность в связи с тем, что закон об «иноагентах» «позволяет власти беспрепятственно контролировать организации и отдельные лица, участвующие в общественной жизни».

В заявлении отмечается, что административные нарушения, включая повторные, не могут быть основанием для ликвидации организации.

В июле Венецианская комиссия Совета Европы призвала российские власти пересмотреть законодательство об иностранных агентах.

Ранее Европейский суд по правам человека заявил, что исполнение решений о ликвидации «Международного Мемориала»* и правозащитного центра «Мемориал»* должно быть приостановлено до вынесения им решения по жалобе на закон об «иностранных агентах». Жалоба была подана в ЕСПЧ 11 НКО в 2013 году и стала первой, обжалующей российский закон об «иноагентах» в Европейском суде, «Международный Мемориал» и ПЦ «Мемориал» — одни из заявителей по ней.

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Верховный суд РФ вынес решения о ликвидации ПЦ «Мемориал» и «Международного Мемориала». Генпрокуратура РФ обратилась в ВС с соответствующими требованиями 11 ноября. В качестве причины ведомство указало систематическое отсутствие маркировки «иноагента» у материалов организации. После вынесения решения о ликвидации «Международный Мемориал» заявил о намерении найти «законные способы» для продолжения работы.

К правозащитному центру возникли претензии и у московской прокуратуры: ее представители нашли в деятельности ПЦ «Мемориал» «психологические и лингвистические признаки» оправдания террористических организаций. Помимо этого, прокуратура на прошедшем 23 декабря заседании заявляла, что отсутствие маркировки в статьях ПЦ «Мемориал» может ввести в «депрессивное состояние».

*внесены Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию «иностранного агента»

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