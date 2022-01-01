США захотели работать с Россией для продления работы МКС до 2030 года

Глава американского космического агентства Билл Нельсон сообщил о приверженности администрации США цели продления работы Международной космической станции до 2030 года и готовности взаимодействовать для этого с партнерами по МКС, в том числе Россией.

«Нельсон объявил сегодня о приверженности администрации Байдена-Харрис цели продолжения эксплуатации МКС до 2030 года и работе с международными партнерами в Европе, Японии, Канаде и РФ для обеспечения продолжения новаторских исследований, проводимых в этой уникальной орбитальной лаборатории до конца этого десятилетия», – приводит РИА «Новости» сообщение НАСА.

В декабре НАСА заявило о намерении продлить эксплуатацию МКС до 2030 года.

Ранее сообщалось, что программа перекрестных полетов к МКС российских космонавтов на американских кораблях SpaceX и американских – на российских «Союзах» может стартовать осенью 2022 года.