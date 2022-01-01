 

В Петербурге появился сквер имени Андрея Мягкова

01.01.2022, 0:18, Новости дня
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На Ивановской улице в Санкт-Петербурге появится сквер имени советского актера Андрея Мягкова, сыгравшего в «Иронии судьбы».

Именно в этом районе жила семья артиста после войны. Их квартира находилась в доме №36, передает RT.

Депутат заксобрания Алексей Цивилев сообщил, что с такой инициативой обратились представители муниципального округа, а топонимическая комиссия идею поддержала.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix к новогодним праздникам покажет собственную версию советской картины «Ирония судьбы, или С легким паром!». Фильм в новой итерации получил название «About Fate» («О судьбе»), он выйдет на онлайн-платформе 31 декабря.



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