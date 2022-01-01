 

Азаров обратился в Окружной админсуд Киева с требованием отменить введенные против него персональные санкции

01.01.2022, 0:14, Новости дня
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Ответчиками указаны СНБО и Служба безопасности Украины.

“Среди требований иска – признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций и обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения. […] Также Николай Азаров просит суд признать противоправным бездействие СНБО Украины относительно непринятия решения об отмене санкций в отношении него и обязать СНБО Украины принять такое решение”, – говорится в сообщении.

В ОАСК отметили, что “суд решает вопрос об открытии производства”.

Решение ввести максимальные персональные санкции против ряда граждан Украины и России, в том числе Азарова и экс-президента Украины Виктора Януковича, СНБО принял 19 марта.

С иском в ОАСК Янукович обратился на день раньше, чем Азаров. Беглый экс-президент просит установить отсутствие у Верховной Рады полномочий на принятие актов о самоустранении его как президента.

Контекст:

Азаров был главой правительства Украины с марта 2010-го по январь 2014 года. После смены власти в 2014 году покинул страну и сейчас проживает в России.

В отношении Азарова в Украине расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств, а 24 марта 2021 года ему объявили подозрение в госизмене из-за Харьковских соглашений. По этому делу Азарова в октябре заочно арестовали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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