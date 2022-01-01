 

“Все мы и есть футбол!” Футболисты сборной поздравили Украину с Новым годом. Видео

01.01.2022, 0:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Капитан сборной Андрей Пятов напомнил, что в 2022 году сборная Украины будет отмечать 30-летие.

Его подопечные в видеообращении поздравили, в частности, тренеров, врачей, массажистов, водителей и администраторов, работающих в сфере спорта.

Атакующий полузащитник сборной Андрей Ярмоленко не забыл поздравить болельщиков.

“Конечно, мы поздравляем всех болельщиков – тех, кто приходит на стадион, тех, кто просматривает матчи по ТВ, тех, кто следит за событиями через СМИ, и тех, кто сейчас смотрит это видео. Все мы и есть футбол! С праздником всех нас!” – сказал футболист.

ВИДЕОВидео: Ukrainian Assoсiation of Football / You Tube Контекст:

Уходящий год получился для национальной сборной Украины рекордным по количеству проведенных матчей, отмечают в Украинской ассоциации футбола. Предыдущий рекорд составлял 14 встреч в 2006 году, в 2021 – 18 матчей. 

В 2021-м сборная Украины успела начать отбор ЧМ 2022, а затем подготовиться и выступить в финальной части Евро 2020, которая из-за карантинных ограничений была перенесена на один год. И на этом турнире команда Андрея Шевченко вышла в четвертьфинал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / alyona alyona выиграла музыкальную премию Евросоюза

14.02 / В Госдуме ответили на заявление Украины о невыполнимости Минских соглашений

03.11 / Газпром объяснил отсутствие спешки в увеличении добычи газа

12.03 / Глава Полтавской ОГА Синегубов: Возведение нового моста в Кременчуге – среди приоритетов программы “Большое строительство”

14.09 / Le Figaro – талибы разрешили женщинам получать образование — но не рядом с мужчинами

21.11 / NBC – «невероятная безответственность» — Байден раскритиковал Трампа за неумение проигрывать

09.08 / В Совфеде заявили о попытке устроить «Майдан-2» в Белоруссии

08.11 / Саакашвили на вертолете перевезли в военный госпиталь в Гори

10.03 / “Это слишком”. Фреймут раскритиковала образ принца Гарри во время интервью Уинфри

08.12 / Стало известно о первом зарубежном визите Шольца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика