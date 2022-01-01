 

Посольство США поздравило Украину с Новым годом: За последние 12 месяцев мы углубили отношения

01.01.2022, 0:14, Новости дня
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“С Новым годом поздравляем наших украинских друзей, партнеров и руководителей страны! 2021 год принес новую администрацию США во главе с президентом Джозефом Байденом, и за последние 12 месяцев мы углубили отношения между США и Украиной”, – говорится в сообщении.

Свое поздравление американские дипломаты сопроводили приветствием: “Слава Украине!”

В ролике временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин говорит о том, что “Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину перед угрозой ее суверенитета и территориальной целостности”.

“Все мы можем гордиться нашими достижениями в сфере безопасности в этом году”, – отметила она.

Квин произнесла “Слава Україні!” на украинском языке.

З Новим роком вітаємо наших українських друзів, партнерів та очільників країни! 2021 рік приніс нову адміністрацію США на чолі з Президентом Джозефом Байденом, і за останні 12 місяців ми поглибили відносини між США та Україною. Рушаймо у 2022 рік! Слава Україні! pic.twitter.com/i9T4wsOAlM

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 31, 2021

Контекст:

Представители России с Новым годом Украину не поздравляли. При этом президент РФ Владимир Путин в своих поздравлениях упоминал лидеров большинства бывших республик Советского Союза.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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