Посольство США поздравило Украину с Новым годом: За последние 12 месяцев мы углубили отношения

“С Новым годом поздравляем наших украинских друзей, партнеров и руководителей страны! 2021 год принес новую администрацию США во главе с президентом Джозефом Байденом, и за последние 12 месяцев мы углубили отношения между США и Украиной”, – говорится в сообщении.

Свое поздравление американские дипломаты сопроводили приветствием: “Слава Украине!”

В ролике временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин говорит о том, что “Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину перед угрозой ее суверенитета и территориальной целостности”.

“Все мы можем гордиться нашими достижениями в сфере безопасности в этом году”, – отметила она.

Квин произнесла “Слава Україні!” на украинском языке.

З Новим роком вітаємо наших українських друзів, партнерів та очільників країни! 2021 рік приніс нову адміністрацію США на чолі з Президентом Джозефом Байденом, і за останні 12 місяців ми поглибили відносини між США та Україною. Рушаймо у 2022 рік! Слава Україні! pic.twitter.com/i9T4wsOAlM

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 31, 2021

Контекст:

Представители России с Новым годом Украину не поздравляли. При этом президент РФ Владимир Путин в своих поздравлениях упоминал лидеров большинства бывших республик Советского Союза.

—