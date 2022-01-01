 

Губернатор Виталий Мутко поздравил петербуржцев с Новым годом

01.01.2022, 0:11, Разное
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Новый губернатор Санкт-Петербурга Виталий Мутко поздравил горожан и гостей Северной столицы с наступающими Новым годом и Рождеством. В видеообращении он поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие, пожелал здоровья и благополучия петербуржцам и пообещал усердно трудиться на посту.

«Дорогие друзья! Уважаемые петербуржцы, ленинградцы и гости нашего прекрасного города! Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым – этими самыми семейными праздниками. В новом году, который очевидно будет непростым, очень важно заботиться о близких людей, их здоровье и не забыть подарить подарки. Один из таких к Новому году сделал мне президент, назначив на столь высокий пост.

Назначение на высокую должность обязывает меня достойно нести знамя главы третьего города России и одного из крупнейших городов мира. Отдавая должное своим выдающимся предшественникам – Анатолию Александровичу Собчаку, Владимиру Яковлеву, Валентине Ивановне Матвиенко, Георгию Полтавченко, Александру Беглову, я обещаю сделать наш город ещё лучше. Каждый из них вложил в Петербург частичку своей души, а один из них даже подарил мне именную лопату. 

Я обещаю решить проблемы с оледенением улиц и тротуаров. Если необходимо, готов и сам выйти на улицу и грести столько сколько будет нужно. Отдельная тема – благоустройство города, в частности, озеленение. Обещаю приложить все усилия, чтобы не допустить застройку парков и скверов. Уже через пару лет Петербург будет зеленее этого полотна, на котором я записываю вам поздравление. 

Особое внимание новая администрация уделит культуре. Будут отреставрированы сотни музеев и дворцов культуры. В Эрмитаже появятся новые залы. Я уже передал в распоряжение этого храма культуры мебельный гарнитур со своей дачи, картины итальянских мастеров и другие предметы роскоши. 

Успехи ожидают Петербург и в спорте. На Крестовском острове появится ещё одна современная арена для футбола и других игровых видов спорта. Я приложу все усилия, чтобы сбылась давняя мечта всех петербуржцев – победа «Зенита» в Лиге чемпионов. 

За счёт появления новых рабочих мест будет расти и благосостояние граждан. Я обязуюсь для более эффективной работы с обращениями граждан увеличить штат Смольного на 200-500 человек. Кроме того, в городе ведутся крупные работы по строительству новых деловых центров. 

Надеюсь не повторить ошибок предыдущих руководителей и остаться в вашей памяти отличным управленцем и достойным человеком. С Новым годом!»
                

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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