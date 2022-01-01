 

Китайский спутник начал снимать американские города в высоком качестве

01.01.2022, 0:10, Новости дня
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В сеть попала серия снимков, сделанных с земной орбиты китайским спутником «Пекин-3». На фото видны американские города, вернее, их отдельные микрорайоны и кварталы.

По словам экспертов, никто не ожидал, что китайцы уже могут обеспечивать настолько высокое качество съемки. На домах видны даже отдельные архитектурные детали, отмечают специалисты.

Также есть мнение, что китайское космическое ведомство не случайно «слило» в сеть данную информацию. Зачем-то нужна была демонстрация своих технологических возможностей, поясняют эксперты. Технологию можно использовать для разведки, в том числе и военной. Дело в том, что при таком качестве можно идентифицировать даже грузы, которые перевозят по железным и автомобильным дорогам.



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