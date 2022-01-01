С новым годом и c новыми тарифами!

01.01.2022, 0:00, Новости

Теги: Администрация, Добряков, ЖКХ, Общество, Транспорт

В Рыбинске с 1 января 2022 года в среднем на 4 процента увеличится плат за наем жилья.

Коснется повышение порядка 7600 семей, которые проживают в квартирах и комнатах, что находятся в муниципальной собственности.

— На изменение платы оказали влияние экономические условия. Индекс потребительских цен в Ярославской области определен постановлением правительства региона. Размер платы за пользование жилым помещением рассчитан дифференцировано: в зависимости от расположения на этаже, от вида благоустройства дома и от месторасположения. В целом увеличение платы за соцнайм составит 4%, — пояснили в МКУ «Жилкомцентр».

В соответствии с Жилищном кодексом РФ, размер платы за наем помещений и ее индексация устанавливает городская администрация.

Кроме того, по инициативе главы города Дениса Добрякова, с 1 января изменится стоимость проезда в общественном транспорте.

– Предприятие взяло кредит и приобрело необходимое количество комплектов. Конечно, это мизер из того, что требуется. Дотировать ПАТП-1 (муниципальное предприятие, выставлено на продажу – ryb.ru) из бюджета нет возможности. Оздоравливать и развивать предприятие можно лишь из доходов и инвестиционной составляющей в тарифе, который не соответствует экономически обоснованному. Да, это непопулярная мера, и я как глава должен избегать таких заявлений, но, если не поднять тариф, это приведет к потере предприятия, — ранее пояснил глава.

Приказ об установлении новых предельно допустимых тарифов подписан в департаменте энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. Стоимость одной поездки в троллейбусе составит 22 рубля, в автобусе – 23 рубля. А также до 26 рублей повысится стоимость проезда в маршрутных такси.

Также с 1 января в связи с изменением тарифа пропорционально изменится стоимость льготных месячных проездных билетов для проезда на одном виде транспорта (автобус или троллейбус). Для многодетных родителей, имеющих 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, и учащихся школ стоимость льготного проездного билета составит 470 рублей.