 

Делали фото и видео с черепом для соцсетей. В Прикарпатье подростки вскрыли семейный склеп

31.12.2021, 23:30, Новости дня
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“В августе 2021 года трое несовершеннолетних, находясь на территории кладбища в городе Коломыя, по хулиганским мотивам, презирая моральные устои общества относительно уважения к умершим и местам их захоронения, оттащили бетонную плиту семейного склепа и открыли верхнюю крышку гроба. Следовательно, злоумышленники достали останки умершего, фотографировали их и снимали видеозаписи на мобильный телефон для социальных сетей”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд передал правонарушителей под надзор родителей и запретил им выходить из дома вечером до мая 2022 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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