Международную космическую станцию решили использовать до 2030 года – NASA

Директор NASA Билл Нельсон уведомил, что обязательства продлить работу МКС взяла на себя администрация президента США Джо Байдена.

Планируется также дальнейшее сотрудничество с четырьмя космическими агентствами, в кооперации с которыми строилась и эксплуатируется станция.

В NASA подчеркнули, что продление работы МКС будет способствовать новаторским исследованиям, а также поможет в перспективных полетах человека на Луну и Марс.

“Продление операций до 2030 года продолжит еще одно продуктивное десятилетие исследовательского прогресса и обеспечит плавный переход возможностей на низкой околоземной орбите к одному или нескольким коммерческим направлениям в конце 2020-х годов”, – объяснили в космическом агентстве США.

Контекст:

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, “Роскосмос”, Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство.

МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000-го на станцию отправилась первая экспедиция.

В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года.

Сейчас на МКС находится семь человек, в том числе четыре новых астронавта, которые прибыли на станцию 12 ноября.

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