 

За пять минут компания Xiaomi распродала первую партию смартфонов новой линейки

31.12.2021, 23:26, Новости дня
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Накануне Нового года компания Xiaomi представила свою новую двенадцатую линейку смартфонов и открыла акционные продажи по предзаказу. В результате был установлен очередной рекорд.

Новые аппараты закончились за пять минут, сообщают в компании. При этом выручка от реализованного товара составит после получение оплат 300 миллионов американских долларов.

По словам специалисты, как горячие пирожки уходили все без исключения новой линейки: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X. Производитель вынужден был «выбросить на полку» резервный запас. Но и его хватило всего-то на пару часов. Производитель также напоминает, что в планах на ближайшее время дополнить линейку еще одним смартфоном – Xiaomi 12 Ultra.



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