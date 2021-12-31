За пять минут компания Xiaomi распродала первую партию смартфонов новой линейки

Накануне Нового года компания Xiaomi представила свою новую двенадцатую линейку смартфонов и открыла акционные продажи по предзаказу. В результате был установлен очередной рекорд.

Новые аппараты закончились за пять минут, сообщают в компании. При этом выручка от реализованного товара составит после получение оплат 300 миллионов американских долларов.

По словам специалисты, как горячие пирожки уходили все без исключения новой линейки: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X. Производитель вынужден был «выбросить на полку» резервный запас. Но и его хватило всего-то на пару часов. Производитель также напоминает, что в планах на ближайшее время дополнить линейку еще одним смартфоном – Xiaomi 12 Ultra.