 

У iPhone появится функция зарядки других устройств

31.12.2021, 23:26, Новости дня
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Компания Apple вскоре намерена внедрить для своих iPhone новую полезную функцию. Смартфоны смогут заряжать через экран другие совместимые с ними устройства.

Зарядка будет осуществляться в очень простом формате, поясняют специалисты. Достаточно будет на экран iPhone положить другой гаджет. Заряд пойдет от аккумулятора смартфона по беспроводной системе.

Очевидно, такая практика станет полезной, например, для умных часов. Скорее всего, понадобится устройство, также выпущенное в «Яблочной» компании. Пока же Apple занят оформлением патента на свое изобретение. Аналогичная функция у iPhone существует и сейчас, но для зарядки гаджеты нужно прислонять к задней панели аппарата, что не всегда удобно.



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