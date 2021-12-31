 

Мнение: Новый год без таинства…

31.12.2021, 23:12, Разное
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Уже несколько дней на мобильник сыпятся поздравления с Новым годом. В массе своей это пересылания картинок и видосов. Изготовленных на профессиональных студиях и вброшенных в интернет.

Типа вот такого поздравления:

Или такого:

А вот и поздравление Путина начали перекидывать. Уже выданное в эфир на Дальнем Востоке:

Новогоднее поздравление президента, распространяемое как вирусная реклама – это уже попахивает убийством таинства Нового года.

Тем не менее, с наступающим Новым годом всех!

Будем жить!

Открытка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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