Мнение: Новый год без таинства…

Уже несколько дней на мобильник сыпятся поздравления с Новым годом. В массе своей это пересылания картинок и видосов. Изготовленных на профессиональных студиях и вброшенных в интернет.

Типа вот такого поздравления:

Или такого:

А вот и поздравление Путина начали перекидывать. Уже выданное в эфир на Дальнем Востоке:

Новогоднее поздравление президента, распространяемое как вирусная реклама – это уже попахивает убийством таинства Нового года.

Тем не менее, с наступающим Новым годом всех!

Будем жить!

Открытка отсюда

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