 

«Они отписались от рассылки»: Песков объяснил, почему президенты Украины и Грузии не получили новогоднее поздравление Путина

31.12.2021, 22:51, Разное
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Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что новогоднее поздравление Владимир Путина получили все мировые лидеры, кроме президентов Украины и Грузии. По словам Пескова, Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили сами отказались от получения подобных писем.

«Мы традиционно всем направили. Наш почтовый сервер ежедневно рассылает выступления президента всем пользователям сети «Интернет». Некоторые письма не доходят, что-то попадает в папку «Спам» или просто игнорируется. Это обычная практика использования электронного почтового ящика. Даже Владимир Владимирович читает не все сообщения россиян. В случае с Грузией и Украиной они сами отписались от новостной рассылки Кремля. Грузия в 2008-м, а Украина в 2014-м. Очень жаль, но нам есть кого поздравить с Новым годом. Нас с удовольствием читают в Кабо-Верде и Зимбабве», — сказал Песков.

Песков добавил, что если Зеленский и Зурабишвили захотят снова получать письма от Кремля, то им нужно отправить смс-сообщение со словом «PUTIN» на короткий номер 2024.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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