Молодец Собчак! – Личное мнение

Ксения Собчак провела корпоратив в ДК в деревне Горбунки. Всем очень понравилось.



Фото: Соцсети

Тамада была задорна, смешна, умела. Организованные ею конкурсы привели присутствующих в восторг.

Да, так и сказали: «В восторг». И знаете, что? Я им верю.

Пожалуй, процитирую одного из сотрудников ДК:

Нас привел в восторг конкурс, где нужно было лопнуть шарик о тело партнера. Как сказала Ксения, на любом корпоративе, на любом дне рождении, что-то подобное проводится, чтобы люди наполнились позитивом, посмеялись. И она решила сымпровизировать, показать, как надо играть. И мой коллега, это есть на видео, ухватил ее сзади и попытался лопнуть этот шарик.

Люди лопали шарики друг об друга. Лопали и об Ксению — смеялись, радовались. Тамада наполнила людей позитивом, и за это я не могу не похвалить Ксению.

Умничка! Большая умничка!



Фото: Соцсети

Молодец, Ксюша! Ты — реально отличная тамада.

Отточив талант развлекать народ на бревне Дома 2, ты достигла больших высот в деле проведения свадеб, корпоративов, юбилеев.



Фото: Соцсети

Это — совершенно твоё. Всегда было и всегда будет. Это — не побоюсь слова! — талант.

Веселить зевак, разгуливая в костюме лошади, и показывать им, как нужно лопать телами шарики — это стопроцентно твоё.

Почему бы и дальше не развивать данный при рождении талант? Зачем пытаться стать тем, кем ты не являешься: политиком, журналистом, документалистом?

Чтобы что? Чтобы Костик твой, мечтающий стать академическим режиссёром, тебя — тамаду — не стеснялся? Чтобы не развёлся, что ли?

Так он же не стесняется летать с тобой на отдых, который, сдаётся мне, всегда оплачиваешь ты.

В том числе, и деньгами, полученными за проведение юбилея инстамарафонщицы из прекрасного города Ярославля. Костик не постеснялся возглавить театрик, который ему дали в управлении только после того, как он связался с тобой. Не постеснялся взять квартирку в подарок от мэрии Москвы.

И тебя не постесняется, пока мама твоя в сенаторах сидит.

Короче, Ксюш: не разбрасывайся. Не разбазаривай свой талант. Ничего не стесняйся. Живи в правде.

Правда твоя в том, что ты — тамада.

Хотели бы, чтобы Собчак провела ваши поминки или Новый год в кругу семьи?

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