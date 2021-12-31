Молодец Собчак! – Личное мнение
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Ксения Собчак провела корпоратив в ДК в деревне Горбунки. Всем очень понравилось.
Фото: Соцсети
Тамада была задорна, смешна, умела. Организованные ею конкурсы привели присутствующих в восторг.
Да, так и сказали: «В восторг». И знаете, что? Я им верю.
Пожалуй, процитирую одного из сотрудников ДК:
Нас привел в восторг конкурс, где нужно было лопнуть шарик о тело партнера. Как сказала Ксения, на любом корпоративе, на любом дне рождении, что-то подобное проводится, чтобы люди наполнились позитивом, посмеялись. И она решила сымпровизировать, показать, как надо играть. И мой коллега, это есть на видео, ухватил ее сзади и попытался лопнуть этот шарик.
Люди лопали шарики друг об друга. Лопали и об Ксению — смеялись, радовались. Тамада наполнила людей позитивом, и за это я не могу не похвалить Ксению.
Умничка! Большая умничка!
Фото: Соцсети
Молодец, Ксюша! Ты — реально отличная тамада.
Отточив талант развлекать народ на бревне Дома 2, ты достигла больших высот в деле проведения свадеб, корпоративов, юбилеев.
Фото: Соцсети
Это — совершенно твоё. Всегда было и всегда будет. Это — не побоюсь слова! — талант.
Веселить зевак, разгуливая в костюме лошади, и показывать им, как нужно лопать телами шарики — это стопроцентно твоё.
Почему бы и дальше не развивать данный при рождении талант? Зачем пытаться стать тем, кем ты не являешься: политиком, журналистом, документалистом?
Чтобы что? Чтобы Костик твой, мечтающий стать академическим режиссёром, тебя — тамаду — не стеснялся? Чтобы не развёлся, что ли?
Так он же не стесняется летать с тобой на отдых, который, сдаётся мне, всегда оплачиваешь ты.
В том числе, и деньгами, полученными за проведение юбилея инстамарафонщицы из прекрасного города Ярославля. Костик не постеснялся возглавить театрик, который ему дали в управлении только после того, как он связался с тобой. Не постеснялся взять квартирку в подарок от мэрии Москвы.
И тебя не постесняется, пока мама твоя в сенаторах сидит.
Короче, Ксюш: не разбрасывайся. Не разбазаривай свой талант. Ничего не стесняйся. Живи в правде.
Правда твоя в том, что ты — тамада.
Хотели бы, чтобы Собчак провела ваши поминки или Новый год в кругу семьи?
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Источник: Лена Миро
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