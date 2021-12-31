Миру нужно 26 часов, чтобы встретить Новый год. В каких странах уже наступил 2022-й
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Первыми в мире встречают Новый год тихоокеанские островные государства Тонга, Самоа и Кирибати – когда 31 декабря на восточном побережье США еще 05.00, а по всемирному координированному времени – 11.00 (по киевскому времени это 13.00).
Следующей Новый год встречает Новая Зеландия – час спустя, пишет издание.
Американское Самоа, которое расположено всего в 101 миле (163 км) от Самоа, но в совершенно другом часовом поясе, должно подождать целый день, прежде чем войти в 2022 год.
CNN сообщает, что существует 39 различных часовых поясов, в том числе два, которые опережают всемирное координированное время более чем на 12 часов. Таким образом, всему миру требуется 26 часов, чтобы вступить в Новый год. Разные страны встречают Новый год по времени восточного побережья США в следующее время:
05.00 – Самоа, Тонга и остров Кирибати;
05.15 – острова Чатем в Новой Зеландии;
06.00 – Новая Зеландия;
07.00 – Восточная Россия;
08.00 – большая часть Австралии.
В Сиднее уже встретили Новый год Фото: ЕРА
09.00 – австралийский штат Квинсленд в Австралии и шесть городов, включая Брисбен;
09.30 – северный регион Австралии;
10.00 – Япония, Южная Корея;
10.15 – Западная Австралия;
11.00 – Китай, Филиппины;
12.00 – большая часть Индонезии, Таиланд;
12.30 – Мьянма и Кокосовые острова;
13.00 – Бангладеш;
13.15 – Непал;
13.30 – Индия и Шри-Ланка;
14.00 – Пакистан;
14.30 – Афганистан;
15.00 – Азербайджан;
15.30 – Иран;
16.00 – Москва и еще 22 города России;
17.00 – Греция, Египет, Южная Африка, Румыния;
18.00 – Германия, Алжир, Италия, Бельгия, Франция;
19.00 – Великобритания, Португалия, Исландия;
20.00 – Кабо-Верде;
21.00 – Южная Георгия и Сандвичевы острова;
22.00 – большая часть Бразилии;
22.30 – Ньюфаундленд, Лабрадор;
23.00 – некоторые регионы Канады.
В субботу, 1 января 2022 года, Новый год будут встречать:
00.00 – Восточное побережье США, Куба;
01.00 – центральные регионы США, Мексика;
03.00 – Тихоокеанский регион США;
04.00 – Аляска, Французская Полинезия;
04.30 – Маркизские острова;
05.00 – Гавайи;
06.00 – Американское Самоа.
Контекст:
Новый год в Украине наступает через 12 часов после начала празднования в Кирибати. Традиционно за несколько минут до полуночи президент Украины поздравляет граждан с Новым годом. Одновременно с Украиной наступление 2022 года будут отмечать жители Финляндии, Греции, Израиля, Румынии и Турции.
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