Гармаш: Надеюсь, игра, которую начал Путин, заставит Запад смотреть на Россию не как на торгового партнера, а как на обезьяну с гранатой

“Я надеюсь, что та игра, которую начал [президент РФ Владимир] Путин с Западом, все-таки заставит Запад реально смотреть на Россию, не как на торгового партнера, а как на обезьяну с гранатой, с которой нужно что-то делать”, – сказал Гармаш.

По его словам, для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо, чтобы Россия признала себя стороной конфликта.

“Заставить ее смогут геополитические и внутренние обстоятельства. То есть это произойдет, если Россия ослабнет изнутри в силу каких-либо экономических и геополитических процессов и если на нее будет давить Запад экономическими санкциями. Я считаю, что такая перспектива реальна, но к сожалению, это не вопрос ближайших лет”, – резюмировал Гармаш.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть “от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

30 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине не видят угроз для открытой агрессии со стороны РФ.

31 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что, “если Запад пошатнется”, Украина все равно будет себя защищать.

—