Зеленский назначил Сухачева директором Госбюро расследований

“Постановляю назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет”, – говорится в документе.

Сухачев исполнял обязанности главы ГБР с сентября 2020 года. Он участвовал в конкурсе на должность полноценного руководителя ведомства.

В целом документы на конкурс, по данным Bihus.info, подали 11 человек, из них к конкурсу допустили семь кандидатов. В финальную часть отбора вышли Сухачев и двое его подчиненных: руководитель и заместитель руководителя управления по обеспечению личной безопасности ГБР Александр Козленко и Сергей Мережко.

30 декабря комиссия проводила с ними собеседования, после чего рекомендовала назначить директором Госбюро расследований Сухачева. Такое решение поддержали пять членов комиссии из шести.

Контекст:

Государственное бюро расследований начало работу 27 ноября 2018 года. Ведомство занимается расследованием уголовных правонарушений, которые совершили высшие должностные лица, в том числе президент, премьер-министр и народные депутаты, правоохранители, должностные лица Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Первым директором ГБР был Роман Труба, который занимал должность с ноября 2017 года по декабрь 2019 года. После этого ведомство в статусе и.о. директора возглавляли Ирина Венедиктова, Александр Бабиков, Александр Соколов и Сухачев.

Сухачев родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности “правоведение”. Доктор юридических наук, заслуженный юрист. После окончания вуза работал в СБУ, Генеральной прокуратуре, Службе внешней разведки. В августе 2020 года был назначен заместителем директора ГБР.

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