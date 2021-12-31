 

Зеленский назначил Сухачева директором Госбюро расследований

31.12.2021, 21:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Постановляю назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет”, – говорится в документе.

Сухачев исполнял обязанности главы ГБР с сентября 2020 года. Он участвовал в конкурсе на должность полноценного руководителя ведомства.

В целом документы на конкурс, по данным Bihus.info, подали 11 человек, из них к конкурсу допустили семь кандидатов. В финальную часть отбора вышли Сухачев и двое его подчиненных: руководитель и заместитель руководителя управления по обеспечению личной безопасности ГБР Александр Козленко и Сергей Мережко.

30 декабря комиссия проводила с ними собеседования, после чего рекомендовала назначить директором Госбюро расследований Сухачева. Такое решение поддержали пять членов комиссии из шести.

Контекст:

Государственное бюро расследований начало работу 27 ноября 2018 года. Ведомство занимается расследованием уголовных правонарушений, которые совершили высшие должностные лица, в том числе президент, премьер-министр и народные депутаты, правоохранители, должностные лица Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Первым директором ГБР был Роман Труба, который занимал должность с ноября 2017 года по декабрь 2019 года. После этого ведомство в статусе и.о. директора возглавляли Ирина Венедиктова, Александр Бабиков, Александр Соколов и Сухачев.

Сухачев родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности “правоведение”. Доктор юридических наук, заслуженный юрист. После окончания вуза работал в СБУ, Генеральной прокуратуре, Службе внешней разведки. В августе 2020 года был назначен заместителем директора ГБР. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / «Алиса» получила возможность управлять звуковыми панелями Samsung

16.07 / Рада назначила Монастырского главой МВД, чиновников обяжут отчитываться о втором гражданстве. Главное за день

21.06 / Массовое отравление в Харькове. Число пострадавших выросло до 85

02.08 / Адвокат Ефремова захотел перенести заседание суда

29.07 / Установка для переработки отработанного ядерного топлива прошла испытания

04.08 / Германия призвала США не допустить эскалации конфликта из-за «Северного потока – 2»

14.07 / Кабмин назначил временного главу Нацслужбы здоровья Украины до завершения конкурса

27.07 / Вице-премьер Словакии сделал прививку «Спутником V»

14.10 / Объявлена дата высадки на астероид Бенну

01.08 / В TikTok ответили Трампу на слова о запрете приложения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика