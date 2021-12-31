 

Главный нарколог Москвы назвал лучшую закуску под алкоголь

31.12.2021, 20:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Увеличивать градус» после бокала шампанского не стоит, как и чередовать его с крепкими напитками, употребление масла для снижения уровня опьянения на самом деле приводит к «алкогольному удару», а в качестве закуски лучше использовать картофельное пюре, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн.

«Не советую «увеличивать градус» после бокала шампанского. Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки – способ достаточно смертельный, как и чередование», – передает РИА «Новости» слова Брюна. Он назвал мифами большинство народных способов снижения вреда алкоголя и уровня опьянения. Например, есть миф о том, что за час до праздника нужно употребить масло.

«Но это дает кратковременный эффект. Человек выпил рюмку, а алкоголь не действует – потому что не всасывается. И так и будет происходить, пока масло остается на слизистой. В конечном итоге это масло уходит дальше по желудочно-кишечному тракту, оно всасывается, и весь этот накопившийся алкоголь начинает всасываться в организм. И происходит алкогольный удар, как кувалдой по голове», – предупредил нарколог.

Врач рассказал, что способ «выпить рюмку за полчаса до Нового года» – это тоже миф. «Дело в том, что такой способ активизирует ферментативную систему для переработки спиртного. Однако количество ферментов ограничено. Спустя очень короткий срок они заканчиваются, и алкоголь начинает превращаться в ацетальдегид. Посоветовать можно в качестве закуски картофельное пюре. Картошка является неким абсорбентом и алкоголь медленно всасывается в кровь», – добавил Брюн.

Ранее врач и ведущий Александр Мясников в эфире «России 1» заявил, что снимающие боль препараты не помогут в борьбе с похмельем после застолья.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Маск поаплодировал Рогозину за обращение к российским миллиардерам

28.05 / Гибрид Toyota Prius получил в США черную спецверсию Nightshade

24.07 / Канадцы поражаются толпам американских туристов на Ниагарском водопаде

22.09 / Нью-йоркского полицейского обвинили в шпионаже в пользу Китая

17.03 / В США родился ребенок с антителами к коронавирусу

19.03 / Северная Корея отказалась «тратить время» на переговоры с США

21.02 / В Черновицкой области 19 февраля госпитализировали рекордное число пациентов с коронавирусом – ОГА

31.08 / В Кремле отреагировали на сообщения о «пропущенном» звонке Путина Трампу

01.07 / У посольства США в Москве прошла акция против поддержки ЛГБТ-сообщества

06.12 / Обновленный кроссовер Skoda Kodiaq получил дизельный мотор в РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика