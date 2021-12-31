 

Сербия начала переговоры с Центром им. Гамалеи о производстве «Спутника Лайт»

31.12.2021, 20:38, Новости дня
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Сербский Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» ведет переговоры с Центром им. Гамалеи Минздрава о производстве вакцины «Спутник Лайт» на территории Сербии, сообщила директор института «Торлак» Вера Стоилькович.

«Мы ведем переговоры с Центром Гамалеи о производстве «Спутника лайт». Если государство выполнит обещание по вложению 20 млн евро помимо 18 миллионов, которые мы уже получаем, мы смогли бы производить эту вакцину от начала и до конца в «Торлаке», – передает ТАСС слова Стоилькович.

Напомним, в ноябре Сербия первой в Европе решила применять вакцину «Спутник Лайт».



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