Общество: РФ пришло время жить своим умом

Нам предстоит строить собственные планы и воплощать их в реальность – без оглядки на других. Быть хозяином собственной жизни, пробовать новое, брать на себя ответственность и не позволять страху перед неизвестным подорвать веру в будущее. С новым 2022 годом!

Прошедший 2021 год оказался для российского общества непростым. Не в социальном, финансовом или еще каком-то сугубо приземленном аспекте: если отбросить вопли профессиональных всепропальщиков и похоронщиков и посмотреть на цифры, то тут как раз все очень и очень неплохо. Страна пришла в себя после провалов прошлого года, экономика растет, а промышленность опережает показатели даже не 2020-го, а 2019 года. Несмотря на осложняющие жизнь факторы вроде высокой инфляции, доходы населения увеличиваются, потребительский спрос вернулся к допандемийному уровню. РФ – в немногочисленной группе стран, лучше других преодолевающих последствия пандемии.

В общем, казалось бы, есть серьезные основания для радости и оптимизма – вот только социологи таковых особо не фиксируют. Свежие опросы ВЦИОМ – и по социальному самочувствию людей, и по их ожиданиям от нового года – показывают не то чтобы мрачные настроения россиян, но довольно сумрачные.

Это как раз и есть отражение того, чем на самом деле стал для нас 2021 год. Он оказался для российского общества крайне тяжелым в психологическом отношении. Можно сказать, что у народа разбились последние розовые очки.

Безусловно, тут свою роль сыграла продолжающаяся пандемия. Все-таки у очень-очень многих людей были надежды и ожидания, что в 2021 году все окончательно закончится и мир станет прежним. Однако произошло прямо противоположное:

стало ясно, что планета перестраивается на какие-то совершенно новые рельсы и тот самый «прежний мир» на глазах исчезает безвозвратно.

Он не вернется – даже когда ковид будет окончательно обуздан.

Во-вторых, российскому обществу пришлось пережить – и этот очень болезненный процесс пока продолжается – утрату, если так можно выразиться, мировоззренческих ориентиров.

Практически всю свою историю РФ находила себе модель, с которой брала пример – цель, к которой стремилась. Иногда таковая бывала абсолютно умозрительной – как коммунизм, но чаще все-таки страна выбирала вполне существующий в реальности объект, который делала своей путеводной звездой. «Догнать и перегнать Америку» – именно про это.

За последние пару десятилетий позолота идеальности по большей части стерлась с соответствующих объектов для подражания. Информационная прозрачность и личное знакомство людей с реальным, а не нафантазированным, миром, сделали свое дело. Прежние наивные представления о существующем за границами РФ мире всеобщего благополучия, свободы и демократии, безупречного порядка и суперэффективной системы здравоохранения, отсутствия коррупции и думающих в первую очередь о людях государств теперь вызывают, в основном, ироничную усмешку.

Но кое-что оставалось – просто потому, что это вполне соответствует действительности. Это представление о западном мире, как о тихой гавани современной человеческой цивилизации. Гавани пусть далеко не идеальной, но на самом деле стабильной, состоятельной и обеспечивающей достойную жизнь абсолютному большинству своих членов – на уровне, до которого РФ еще расти и расти.

Даже самый яростный обличитель Запада, его хищнической сути и несправедливого доминирования, был вынужден признавать, что страны по обе стороны Атлантики – самые спокойные, надежные и благополучные для обывателей, и стремление туда огромного множества людей в этом смысле вполне обоснованно.

И вот именно по этому ключевому для нашего мира и конкретно для РФ представлению нанес пусть пока не роковой, но тяжелейший удар 2021 год.

В качестве доказательства того, что в глазах большинства россиян Запад утратил статус незыблемой тверди средь бушующего океана, можно привести простой довод: в год высокой инфляции наши граждане – вопреки 30-летней традиции – не демонстрировали ажиотажного спроса на доллары и евро. Они скупали недвижимость и товары длительного пользования – но не американскую и европейскую валюту. Вряд ли можно найти более выразительный образ произошедших изменений в российских представлениях.

Вот только радоваться особо не получается. Привычный мир расползается на глазах. И чем дальше, тем очевиднее, что это надолго – вернее, навсегда. Будущее находится в густом тумане, а проступающие его очертания рождают беспокойство. И неважно, идет ли речь о цифровизации всех сфер жизни или явном усилении военной составляющей в противостоянии великих держав. Больше нет примеров для подражания, западный мир находится в одной лодке со всеми – и еще большой вопрос, справятся ли Европа и Штаты лучше прочих.

Для РФ пришло время жить своим умом – и государству, и обществу, и каждому из граждан страны.

Строить собственные планы и воплощать их в реальность – без оглядки на других. Быть хозяином собственной жизни, пробовать новое, брать на себя ответственность и не позволять страху перед неизвестным подорвать будущее.

В общем, учитывая масштабы стоящих перед страной и людьми задач, неудивительна некоторая настороженность в общественных настроениях.

Впрочем, впечатляющие социально-экономические итоги года, которыми РФ может безо всяких скидок гордиться – подобных темпов развития страна не видела уже очень давно – недвусмысленно указывают, что за этой сумрачностью стоит не исконно-посконная русская безнадега, а сосредоточенность на очень важном и сложном деле – строительстве будущего. И неважно, идет ли речь о запуске очередного промышленного предприятия стратегической значимости, о новом прорыве в развитии Северного Морского пути или о частном воплощении сакраментального «построить дом, посадить дерево, родить сына».

Хочется пожелать всем, чтобы наши усилия в 2022-м принесли еще более впечатляющие результаты.

Мира, здоровья, сил, благополучия и веры в себя!

С Новым годом!

Теги:

ВЦИОМ

,

Новый год