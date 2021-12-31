Мнение: Продажа лекарств онлайн, запрет списания соцвыплат и причины неравенства

1. С 1 января в России начнётся эксперимент по продаже рецептурных лекарств онлайн. Жаль, что Петербург не войдёт в число подопытных регионов, конечно, но пускай хотя бы так. Ещё год я подожду, а с 2023 года, надеюсь, практику распространят на всю Россию.

https://lenta.ru/news/2021/12/30/lek/

Продажи через интернет запустят не на всей территории страны, а только в пилотных регионах — Москве, Московской и Белгородской областях. «Вся инфраструктура для этого на сегодняшний день сформирована. В первую очередь я имею в виду сквозную прослеживаемость движения фармпрепаратов, которая прошла апробацию с электронными рецептами в формате QR-кодов», — отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В рамках эксперимента можно будет купить любые рецептурные лекарства, кроме наркотических и психотропных, а также спиртосодержащих препаратов с долей этилового спирта свыше 25 процентов. До того, как власти приступили к реализации проекта, рецептурные препараты онлайн можно было купить только при режиме чрезвычайной ситуации.

2. Должникам в России существенно упростят жизнь:

https://lenta.ru/news/2021/12/30/zapret/

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам автоматически списывать социальные выплаты в счет погашения долгов граждан, пишет ТАСС. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Теперь кредитные организации смогут списывать соцвыплаты за долги только при получении дополнительного согласия заемщика отдельно по каждой такой выплате. К такому шагу сам

Путин призывал парламентариев осенью. В частности, теперь от автоматического взыскания защищены пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, выплаты отдельным категориям граждан и семьям с детьми и выплаты малоимущим гражданам.

Кроме того, закон предполагает, что должник может обратиться в банк с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. При этом указанная сумма может быть сохранена только на одном из счетов должника. Положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет в течение 2021 года. Даже если ранее заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть их.

С одной стороны, это логично. Соцвыплата — это помощь от государства нуждающимся гражданам. Было бы странно, если бы эти деньги сразу же отбирали.

С другой стороны, для многих принципиально недобросовестных заёмщиков это будет просто дополнительное подспорье, чтобы ещё увереннее набирать новые долги, которые они не собираются возвращать.

На Западе подобного рода политика зашла уже очень далеко. Чего стоят одни только сквоттеры, которые захватывают чужие квартиры, а потом наотрез отказываются оттуда выселяться.

3. Блогер ilyachalov пишет про проблему неравенства:

https://ilyachalov.livejournal.com/225350.html

Один мой френд в своих постах часто пользуется одним и тем же примером о честном капиталисте, который приносит больше пользы обществу, чем его коллега-пролетарий.

Выглядит это примерно так. Два товарища в молодости вместе начали работать на одном и том же заводе. Первый откладывал часть денег на будущее, а второй всё тратил на себя. В итоге первый товарищ через годы взял накопленные деньги и купил станок, для работы на котором пригласил второго, который денег не накопил.

После этого ставится вопрос: насколько честно поступил первый товарищ?

И на этот вопрос я отвечаю, что да, на 99 % он поступал честно, никого не обманывал, использовал для покупки станка деньги, которые сам же и заработал. Второй товарищ сам виноват, что не думал о будущем, тратил все деньги. Зародившийся в этой истории разрыв в благосостоянии двух товарищей справедлив.

Однако, посмотрим, какое следствие получается из этого простого примера в масштабах страны. Например, в масштабах нашей родной России:

Источник данных:

https://ruxpert.ru/Социальное_неравенство_в_России

И снова поставим тот же вопрос: насколько честно поступают товарищи из пятого квинтиля, получая в личное пользование почти что половину доходов страны, в то время как вторая половина доходов делится между остальными 80 % населения?

На этот вопрос мой ответ уже не будет таким однозначным, как в первом случае. С одной стороны, по букве закона всё вроде бы происходит более-менее честно (отбросим сейчас разные явления вроде коррупции и тому подобного). С другой стороны, то, что получается при капитализме в итоге (в больших масштабах), я не могу, не покривив душой, назвать честным.

Как получается, что из первоначально кристалльно честных действий получается нечестная ситуация? Так бывает. Условно «левыми» люди становятся, когда замечают эту ситуацию и пытаются ее исправить. Лично я не причисляю себя ни к капиталистам (условно «правым»), ни к коммунистам (условно «левым»).

Вернемся к простому примеру из начала поста и зададим себе вопрос: почему первый товарищ стал в итоге богатым капиталистом, а второй товарищ вынужден в итоге на него работать, если изначально эти двое начинали на заводе в равных условиях? Ответ уже был дан выше: первый терпел, ограничивал себя, откладывал деньги, а второй — тратил всё, ничего не откладывал. В этом выхолощенном примере первый товарищ символизирует несколько качеств: терпение, умение ограничить себя, умение планировать наперед. Второй товарищ представляет другие качества: неумение планировать наперед, бездумность. Можно даже сказать, что второй товарищ слегка глуповат.

Копнем глубже: а действительно ли эти два товарища изначально находятся в равных условиях? Родились ли они с этими качествами? Я думаю, что нет. Указанные качества привили этим товарищам люди (скорее всего, родители), которые их воспитали.

Таким образом, в рассуждениях честного капиталиста тоже оказывается изъян: два товарища стартовали таки не в равных условиях. Если этих людей во младенчестве поменять в роддоме местами, то результат мог бы сложиться с точностью до наоборот: первый товарищ стал бы пролетарием, а второй — купил бы станок и разбогател.

Так давайте же обеспечим всем равные возможности при рождении, говорят «левые». Именно отсюда берут свои корни все эти новые движения за равенство полов, равенство людей с разнообразными половыми ориентациями (ЛГБТ), равенство людей с разным цветом кожи (BLM) и так далее, и тому подобное.

Это, конечно же, попытки простыми методами решить сложные вопросы. И, конечно, простые методы не приведут к успеху, также, как не пришли к успеху большевики и СССР. Последние, однако, оставили нам в наследство как много плохого, так и еще больше хорошего.