“Я называю свое платье протестом”. Кристина Тишкун впервые прокомментировала скандал с откровенным декольте и рассказала, кем является для Гарбарука. Видео

“Хочу сразу расставить точки над “і”. Я не не работник Министерства образования, я не госслужащий. Во Львов я ехала не на официальный визит и никогда не была помощницей замминистра. Мы с Игорем Николаевичем работали над общим проектом, он был главным идеологом этого проекта и куратором. Я была связана с этим проектом со стороны медийности и коммуникации, а не как его помощник”, – заявила женщина.

По словам Тишкун, в горсовет Львова ее привело любопытство и желание лично познакомиться с мэром Андреем Садовым.

“Я сама из Львова и накануне католического Рождества я хотела провести время с друзьями. Я не участвовала ни в каких переговорах. Скажу честно, хотела посмотреть на Андрея Ивановича, он мне всегда импонировал, он мне интересен как личность, как профессионал своего дела. Хотела познакомиться и сделала фото”, – рассказала она.

Женщина назвала свой профиль в соцсетях провокативным, в то же время она считает, что из-за откровенного платья на нее несправедливо навешали клеймо.

“В принципе мой аккаунт в Instagram несет провокационный подтекст. Я понимаю это. Но… Это запрещено? Это провокация – вызвать реакцию. Правда, я не ожидала такой. Я хочу бороться с тем, с чем сейчас борется весь мир и от чего страдают женщины. Я называю свое платье протестом. Меня затрагивает с точки зрения гендерного неравенства и проявлений сексизма, с которым я сталкиваюсь постоянно. Меня оценивают по моему внешнему виду. По моему внешнему виду оценили мой интеллект, навешали мне клеймо”, – сказала Тишкун.

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Контекст:

24 декабря Гарбарук провел встречу с мэром Львова Андреем Садовым, где, в частности, обсуждался ремонт библиотек. В соцсетях появились снимки, сделанные во время этого визита. На них рядом с чиновниками была 27-летняя юрист Кристина Тишкун в черном платье с наполовину оголенной грудью без бюстгальтера.

Фото девушки опубликовала депутат Львовского областного совета Парасковия Дворянин. Сейчас эта публикация недоступна.

28 декабря Кабмин уволил Гарбарука. Нардеп от фракции “Cлуга народа” Юлия Гришина сообщила, что чиновник сам написал заявление об уходе с должности.

Уволенный замминистра образования Украины прокомментировал скандал с его участием, заявив, что “нормальный мужчина никогда не будет указывать женщине, что и как ей надевать, потому что на самом деле это противоречит европейским принципам”.

Гарбарук родился в Ровно в 1969 году, окончил Харьковский государственный институт искусств имени Котляревского и Львовский региональный институт государственного управления. 15 июля 2020 года был назначен на должность заместителя министра образования, сообщил сайт ведомства.

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