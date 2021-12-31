“Отменить отпуска и выезды за границу”. Чубаров объяснил, как Украине нужно реагировать на угрозу вторжения РФ

“Последнее дело давать советы тем, кто тебя не просит, но позволю заметить, что если бы я принимал решения в масштабах страны, то распорядился бы отменить отпуска и выезды за пределы Украины (кроме служебных командировок) до марта–апреля 2022 года всем членам правительства, народным депутатам Украины, государственным служащим, военнообязанным”, – написал он.

Глава Меджлиса считает также, что необходимо “создать при президенте Украины специальное совещание по вопросам обороны Украины с включением в его состав, кроме должностных лиц, определенных Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины, также лидеров всех парламентских партий”, кроме “Оппозиционной платформы – За жизнь”.

“Публично заявил бы о немедленной остановке в условиях угрозы масштабной российской агрессии открытие и расследование уголовных дел против действующих политиков, что воспринимаются обществом как политически мотивированные”, – объяснил также Чубаров.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/4576490765779375

В комментариях под постом Чубаров подчеркнул, что не хочет повторения ситуации февраля 2014 года, когда в Крыму пытались “удержать ситуацию, ожидая кардинальных решений от Киева, но так и не дождались”.

Скриншот: Рефат Чубаров / Facebook

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода “Северный поток – 2”, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть “от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

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