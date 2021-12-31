 

Екатерина Варнава намекнула на роман с Евгением Бороденко

31.12.2021, 19:58, Разное
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Екатерина Варнава опубликовала новый пост в сети Instagram, опубликовав совместное фото с коллегой Евгением Бороденко. Юмористка в подписи к публикации намекнула на роман с артистом.
Екатерина Варнава обратилась в Евгению Бороденко, отметив, что уходящий год для пары был интересным. Артистка сообщила, что они с коллегой были счастливые и красивые в этот период.

Фанаты сразу же предположили, что Варнава намекает на роман с Бороденко. Также они уверены, что паре приходится скрывать отношения и чувства. Другие подписчики не поверили слухам, так как известно о романе артистки с режиссером Александром Молочниковым, и поздравили звезд с наступающими праздниками. Сам же Бороденко написал в комментариях, что, судя по настроению коллеги, в скором времени ей придется подводить итоги уходящего 2021 года.



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