Екатерина Варнава намекнула на роман с Евгением Бороденко

Екатерина Варнава опубликовала новый пост в сети Instagram, опубликовав совместное фото с коллегой Евгением Бороденко. Юмористка в подписи к публикации намекнула на роман с артистом.

Екатерина Варнава обратилась в Евгению Бороденко, отметив, что уходящий год для пары был интересным. Артистка сообщила, что они с коллегой были счастливые и красивые в этот период.

Фанаты сразу же предположили, что Варнава намекает на роман с Бороденко. Также они уверены, что паре приходится скрывать отношения и чувства. Другие подписчики не поверили слухам, так как известно о романе артистки с режиссером Александром Молочниковым, и поздравили звезд с наступающими праздниками. Сам же Бороденко написал в комментариях, что, судя по настроению коллеги, в скором времени ей придется подводить итоги уходящего 2021 года.