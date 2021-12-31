 

Мнение: С новым красивым годом – 2020!

31.12.2021, 19:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ну что, вроде Новый год для меня был неплохой: вышла моя первая книжка, и она даже имела успех! Ура!! Для страны все было менее радужно – продолжаем плавно скользить в пропасть. Но ничего – цифры 20 20 обнадеживают! Наступает КРАСИВЫЙ год – а это что-нибудь да значит. Не вешать нос, друзья!

С НАСТУПАЮЩИМ!! Пусть как в песне – сбудется, что снится! Хей-хоп!

Ну и да, картинка – для бодрости.
(2020)

Нда, ровно 2 года назад я, как и все, ни о чем не подозревал… Но все-таки какая-то чуйка внутри царапала – картинку я подобрал тогда ЧТО НАДО.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Экономист прогнозирует для россиян сохранение выплат после пандемии

23.08 / Валютные сбережения россиян рекордно выросли

14.05 / Виктор Золотов призвал женщин, не готовых воспитывать детей, отдать их в Росгвардию

16.06 / Масштабный пожар в Якутии сняли на видео

20.06 / В рамках национального проекта «Спасибо врачам» распишут благодарностями 402 трамвая

25.06 / Мнение: Предупредительная стрельба по “Дефендеру”.

13.08 / Ученые: Любовь помогает исцелять некоторые заболевания

02.09 / Лукашенко назвали преступником и обвинили в силовом захвате власти

27.09 / Психолог объяснила отсутствие психических отклонений у пермского стрелка

18.06 / Губернаторы проведут лекции для школьников в необычных местах России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика