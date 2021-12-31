Мнение: С новым красивым годом – 2020!
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Ну что, вроде Новый год для меня был неплохой: вышла моя первая книжка, и она даже имела успех! Ура!! Для страны все было менее радужно – продолжаем плавно скользить в пропасть. Но ничего – цифры 20 20 обнадеживают! Наступает КРАСИВЫЙ год – а это что-нибудь да значит. Не вешать нос, друзья!
С НАСТУПАЮЩИМ!! Пусть как в песне – сбудется, что снится! Хей-хоп!
Ну и да, картинка – для бодрости.
(2020)
Нда, ровно 2 года назад я, как и все, ни о чем не подозревал… Но все-таки какая-то чуйка внутри царапала – картинку я подобрал тогда ЧТО НАДО.
Источник: Размышления вольного социолога
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