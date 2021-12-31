Космонавты нашли новые проблемы на МКС

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на Международной космической станции, нашли проблемы на ее борту, но знают, как с ними справиться, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время общения с членами экипажа МКС.

«Мне Романов Сергей Юрьевич (первый заместитель гендиректора – первый заместитель главного конструктора ПАО «РКК «Энергия») вчера все доложил, я уже знаю, в курсе, что вроде вы нашли некоторые проблемы, и знаете, как их излечить», – передает ТАСС слова Рогозина.

Глава Роскосмоса пожелал космонавтам «вылечить» проблемы и в плане оборудования, и в плане корпуса. «Ну и [манипулятор на модуле «Наука»] ERA чтобы послужила. Все проблемы, которые есть, нам известны, лечатся. Уверен, что все будет нормально», – добавил он.

Ранее проблемы возникли при тестировании прибывшего на МКС с «Наукой» европейского манипулятора.