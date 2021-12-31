Украинский генерал предрек стране ужасное будущее

Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев сообщил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева.

Могилев напомнил в эфире телеканала UkrLive, что высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы, передает РИА «Новости».

«Люди остаются без зарплаты, без своего достатка (…) Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это все может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет», – посетовал генерал.

По мнению бывшего министра, Украина находится на грани социального взрыва. По его мнению, Киев оказался в кризисной ситуации из-за действий правительства, которое не понимает принципов работы экономики.

Ранее стало известно, что на Украине массово закрывают газовые заправки из-за сильного подорожания топлива.