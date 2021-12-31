 

Главархив Москвы рассказал, как в Россию пришел Новый год

31.12.2021, 19:54, Новости дня
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Новый год официально пришел в Российскую империю 20 декабря 1699 года, рассказали в московском главархиве.

Именно в эту дату царем Петром I был издан указ «О празднованiи Новаго года», который впервые установил порядок новогодних праздников. Отмечать его было приказано начиная с 1 января 1700 года, передает канал «360».

Так как наступал еще и новый век, было приказано украсить ворота домов еловыми, сосновыми или можжевеловыми ветками, а лучше деревьями, и все это должно было держаться до 7 января.

Также Петр I ввел традицию запускать фейерверки. В XVIII веке в Москве на Новый год активно проводили балы и маскарады, а также давали представления театры, но только в случае, если температура на улице была выше -18 градусов.

Напомним, первыми в РФ новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки. В своем обращении Владимир Путин пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии.



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