Главархив Москвы рассказал, как в Россию пришел Новый год

Новый год официально пришел в Российскую империю 20 декабря 1699 года, рассказали в московском главархиве.

Именно в эту дату царем Петром I был издан указ «О празднованiи Новаго года», который впервые установил порядок новогодних праздников. Отмечать его было приказано начиная с 1 января 1700 года, передает канал «360».

Так как наступал еще и новый век, было приказано украсить ворота домов еловыми, сосновыми или можжевеловыми ветками, а лучше деревьями, и все это должно было держаться до 7 января.

Также Петр I ввел традицию запускать фейерверки. В XVIII веке в Москве на Новый год активно проводили балы и маскарады, а также давали представления театры, но только в случае, если температура на улице была выше -18 градусов.

Напомним, первыми в РФ новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки. В своем обращении Владимир Путин пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии.