Минэнерго ФРГ выпустило обучающие ролики по пошиву тулупов

На официальном сайте министерства энергетики Германии появилась серия роликов «Шьём тулуп для дома и улицы», призванные научить немцев выживать в условиях высоких спотовых цен на газ. Авторы роликов утверждают, что всего за 3 часа могут научить любого человека изготовить себе тёплую одежду, в которой он сможет спать и ходить по своему дому, не рискуя получить обморожение.

Ролики стали частью нацпроекта «Выживаем в условиях энергоперехода», который нацелен на сокращение вымирания населения в связи с переходом на альтернативные источники энергии. Помимо производства тулупов, немцев научат греться свечами от цветочного горшка, жить с заколоченными досками окнами, вырабатывать тепло и электричество при помощи ручного генератора, и другим полезным навыкам. Министр энергетики ФРГ Ольгерд Тунберг считает, что благодаря заботе правительства о гражданах Германия сможет отказаться от введения в эксплуатацию «Северного потока-2», потеряв менее 2 млн населения.

«Нам пора признать, что жизнь в отапливаемых домах – пережиток XX века. Отопление в Германии появилось при Гитлере, и мы должны как можно скорее отказаться от этого позорного проявления тоталитаризма. Тёплый ватный тулуп – путь к светлому зелёному будущему и независимости от мордорского газа, который против нашей воли нам пытается продать путинский режим. Немецкий народ должен гордо противостоять гибридной агрессии со стороны России, кутаясь в шарфы и тулупы во имя свободы и демократии», – заявил чиновник.

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