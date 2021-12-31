Глава МИД Германии не поддерживает идею предоставления Украине оружия

Отвечая на вопрос о возможности поставок оружия в Украину, Бербок сказала, что сейчас приоритетная задача – не допустить дальнейшей эскалации.

“Этого можно достичь только посредством дипломатии в нормандском формате, а также через Совет Россия – НАТО и в рамках ОБСЕ”, – считает глава немецкого МИД.

Она отметила, что Европейский союз дал четко понять, что дальнейшая военная эскалация на границе с Украиной будет иметь для России серьезные политические и экономические последствия.

“Если мы выложим все наши варианты действий, то будет длинный список”, – подчеркнула Бербок.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть “от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

30 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине не видят угроз для открытой агрессии со стороны РФ.

31 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что, “если Запад пошатнется”, Украина все равно будет себя защищать.

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