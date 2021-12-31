 

Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 400 человек

31.12.2021, 19:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Большинство жертв утонули и погибли в результате оползней и падения деревьев.

Число пострадавших составляет 1147, пропавших без вести – 82.

По подсчетам чиновников, тайфун нанес инфраструктуре и сельскому хозяйству страны ущерб на сумму около $459 млн. В частности, стихия повредила более 530 тыс. домов, треть из них оказалась разрушена.

Контекст:

Тайфун “Раи” обрушился на Филиппины 16 декабря, больше всего от стихии пострадал остров Бохоль, центр одноименной провинции. Покинуть свои дома пришлось около 500 тыс. филиппинцев.

Voice of America отмечал, что тайфун сопровождался порывами ветра до 270 км/ч, что сделало “Раи” одним из самых мощных за последние годы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11 / “В первую очередь – генетика”. 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе

05.05 / Создатель Ethereum стал самым молодым крипто-миллиардером в мире

05.07 / Ученые рассказали, есть ли у животных чувство юмора

08.10 / Союзники по НАТО наблюдают за выборами в США в условиях напряженности в отношениях

13.08 / Украинцам рекомендовали воздержаться от поездок в Белоруссию

05.11 / В Австралии представили робота-паука для изучения пещер

18.04 / У войск Путина нет мотивации воевать против украинцев – Турчинов

01.08 / Украина движется по “желтому” сценарию распространения COVID-19 – Ляшко

01.07 / Путин обязал зарубежные IT-компаний открывать филиалы в России

21.11 / “Муж пополнил нашу семью третьим ребенком”. Екатерина Кухар показала нового члена семьи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика