Гармаш о работе ТКГ: Мы не сдаем позиций и не идем на прямой диалог с Донецком и Луганском, как этого хочет Москва

“В данных условиях главным достижением является то, что мы не сдаем позиций. То есть мы не идем на прямой диалог с Донецком и Луганском, как этого хочет Москва. Хотя в 2020 году тактическая инициатива принадлежала Украине, и Москва реагировала на наши действия. В этом году, к сожалению, в основном мы реагировали на действия Москвы. Мне трудно сказать, почему”, – отметил Гармаш.

По его словам, Москве удалось устранить основную угрозу для себя – переселенцев в украинской делегации ТКГ.

“Вынужден констатировать, что все-таки в этом году Москве удалось вытеснить нас из публичного переговорного процесса, я имею в виду – переселенцев. То есть мы присутствуем на переговорах, но не присутствуем в мониторе, в кадре, мы не выступаем. Нас отводили туда, как альтернативу как раз представителям ОРДЛО от Москвы. Вот это я считаю серьезным поражением. Но это тактическое поражение, потому что мы находимся в переговорном процессе и мы все равно можем на него влиять. А стратегическая наша победа в том, что мы не сдали наших позиций”, – сказал Гармаш.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые сутки.

23 декабря в Генштабе ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены.

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