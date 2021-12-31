Западные специалисты назвали возможный сценарий Третьей мировой войны

Третья мировая война не сможет обойтись без высокотехнологичного оружия. Главными участниками конфликта станут Россия, Китай и США.

Западные специалисты предположили, что оружие Третьей мировой войны будет основано на высоких технологиях. Например, будут использованы гиперзвуковые необнаруживаемые ракеты. Жители Земли останутся без интернета в первые секунды начала конфликта. По мнению экспертов, главными участниками войны станут Россия, Китай и США. В арсенале Москвы и Пекина будут ракеты, скорость которых в 27 раз превышает скорость звука. Таким образом, соперники Вашингтона смогут получить преимущество, так как США отстает от своих конкурентов в плане наличия такого оружия.

Сейчас РФ и Китай занимаются финансированием высокотехнологичного оружия. В то же время снижаются расходы на изготовление традиционных средств обороны. Цифровые технологии помогут ускорить обрабатывание информации и принятие важных решений. Эксперт Мейя Ноувенс рассказала, что в начале Третьей мировой войны противники попытаются отрезать страну-соперника от линий коммуникаций. Это возможно при уничтожении спутников или подводных кабелей. К тому же, державы вкладывают большие деньги не только в кибернетику, но и в радиоэлектронику, с помощью которой можно будет добиться нарушения связи и работы спутников. Военный специалист Франц-Стефан Гади отметил, что таким способом мишенью конфликта станут не только военные, но и общество. В Китае в середине ноября провели испытания гиперзвуковой ракеты. Генерал Джон Хайтен из США сообщил, что боеприпас совершил сбрасывание гиперзвукового планирующого блока, который, вероятно, поразил цель на территории Китая.

Источник: lenta.ru