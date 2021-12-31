Из музея украли соху, с которой Сталин принял Россию

Из Государственного исторического музея в Москве была похищена соха, на которой Иосиф Сталин принимал присягу в качестве Генерального секретаря ЦК РКП(б) в 1922 году.

«В ходе плановой инвентаризации было обнаружено, что из запасников музея пропала соха, на которой в первые годы советской власти приносили клятву партийные лидеры. Собственно, знаменитая цитата Черчилля о том, что Сталин принял Россию с сохой, родилась именно из этой традиции. Учитывая размеры реликвии, то заставить её куда-то не могли, поэтому речь идёт именно о краже», – заявил заместитель директора музея Всеволод Чередниченко.

Подозреваемый в похищении реликвии уже установлен. Это один из хранителей, который два месяца назад уволился по собственному желанию. По показаниям сотрудников музея, он неоднократно допускал антисоветские высказывания и призывал провести санацию фондов музея от экспонатов советской эпохи.

Контроль за ходом следствия взял на себя лично лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Есть мнение, что преступник совершил кражу по идеологическим соображениям. Мы опасаемся, что соха – ценнейший памятник становления советской власти, уже уничтожена этим антисоветчиком и его сообщниками. Будем верить в лучшее, на поиски бандита брошены лучшие силовики», – заявил Зюганов

Кроме того, руководство КПРФ объявило награду в размере миллиона рублей за любую информацию, которая позволит вернуть соху в музей.

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