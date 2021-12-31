Мнение: С наступающим Новым Годом!

Вот и заканчивается 2021-й год.

Если сравнивать с "ужасающим 2020-м", то год как год, проходной и какой-то усталый, что ли.

Болото на Украине продолжалось, доставшая всех эпидемия ковида все никак не закачивается, новая Холодная война рутинизировалась и даже постоянное бряцанье оружием с криками "Не влезай, убьет" выглядит как-то привычно. Ну да ладно, военные итоги отдельно подведем (большой обзор уже готов и выйдет в первых числах января), а в следующем году хотелось бы ожидать позитивных подвижек в давно наболевших проблемах.

В стране продолжается умеренное закручивание гаек, которое является следствием происходящих в мире военно-политических процессов. Поход российского элитного и интелигентского западничества в Западный мир не удался, поэтому можно уже так сильно имитацией "у нас также как у вас" и не заниматься. Теперь лозунг дня "Ах, раз так, то нам тогда не очень то и хотелось". На самом деле, до определенного времени хотелось, но правда заключалась в том, что Россию и российское западничество там собственно никто никогда и не ждал. Эксперимент над страной и народом с походом на Запад длиной в 30 лет завершился.

В личном плане год уже традиционно доезжал на морально-волевых, преодолевая традиционные процессы эмоционального выгорания. Новогодние праздники отличный повод отдохнуть и подзарядить батарейки.

За год вышла масса статей и материалов, книга, где выступал соавтором, тряхнул шахматной стариной в Алуште, а уже перед самым праздником сообщили, что написанная давным-давно соавторская статья по Ливии, вышла в западном научном журнале в системе "Scopus" (можно сказать, первая официальная научная публикация) в общем, с точки зрения работы и любимых хобби год прошел достаточно продуктивно и местами интересно.

Относительно Живого Журнала, то тут в принципе все уже давно понятно. Все ачивки в ЖЖ давно сняты, "игра пройдена на платину", так что чего-то большего чем ранее, тут уже добиться сложно, тем более платформа находится в состоянии стагнации, хотя администрация и пытается косметически как-то его разнообразить. Тем не менее, материалы тут выходили и будут выходить, так как среди моих соц.сетей "Живой Журнал" по прежнему занимает основное место (никуда из ЖЖ уходить не собираюсь), а уже за ним идет Телеграм https://t.me/boris_rozhin, где удалось наладить более-менее регулярный выпуск публикаций.

Спасибо тем. кто помогал с ведением ЖЖ и Телеграма. Вопреки расхожему мнению, блог как и ранее веду один, модератор занимается лишь чисткой особо одаренных граждан. Ну и старый товарищ по "Голосу Севастополю" нынче помогает с ведением Телеграма, так как с его технической работой он банально разбирается лучше чем я. Им спасибо за труды.

Если кого-то из читателей. друзей и знакомых в уходящем году незаслуженно обидел или оскорбил, то мои искренние извинения.Всех прочих, с кем конфликтовал по делу, прощаю и зла не держу. Все плохое надо оставлять в уходящем году.

Всех с наступающим Новым Годом.

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