Маляр: В 2021 году ВСУ приобрели необходимые боевые способности. Главное достижение – сильная армия, которая умеет уверенно бить врага

В 2021 году Вооруженным силам Украины исполнилось 30 лет. Учитывая сложную ситуацию в Украине и вокруг ее границ из-за продолжающейся восьмой год агрессии Российской Федерации, 2021-й стал очень интенсивным по приобретению Вооруженными силами Украины необходимых боевых и оперативных способностей. В уходящем году произошло немало событий, играющих ключевое значение в дальнейшем развитии национального войска. В чем главное достижение – безусловно, это сильная и закаленная войной армия, профессионально подготовленные военнослужащие, которые знают и умеют уверенно бить врага.

В этом году принят рекордный бюджет для нужд ВСУ – 133 млрд грн.

Да, это не удовлетворит все потребности армии воюющей страны, но это самый большой бюджет за 30 лет, и этим стоит гордиться. Оборону государства обеспечит сильное войско. ВСУ имеют наибольший уровень заслуженного доверия и уважения со стороны общества и являются сегодня надежным гарантом суверенитета, территориальной целостности и независимости государства. Мы должны направлять все наши усилия, чтобы и дальше развивать наши оборонные способности.

Украинские военные в этом году получили более 3000 образцов вооружения и техники, а значит, украинская армия стала еще крепче благодаря поставке нового и модернизированного вооружения и военной техники. Если говорить на языке цифр, то Вооруженные силы Украины получили более 3000 основных образцов вооружения и военной техники, 2000 единиц ракет, боеприпасов и средств поражения разного назначения, 3,6 млн артиллерийских выстрелов для гранатометов и другое вооружение и боеприпасы.

В 2021 году Украина вышла на новый уровень международного сотрудничества в оборонной сфере.

Несмотря на попытки РФ, Украину все больше и эффективнее поддерживают наши западные партнеры. Эта поддержка очень ощутима и эффективна. В прошлом году между Украиной и Турцией было подписано соглашение о передаче технологий и производстве противолодочных корветов типа ADA и ударных беспилотных авиационных комплексов типа Bayraktar для нужд Военно-морских сил Украины.

В этом году Военно-морские силы Украины уже получили первый разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 от турецкой оборонной компании Baykar Defence. Беспилотный комплекс применяется для повышения безопасности в Черноморской и Азовской операционной зоне.

Грандиозным событием для усиления обороноспособности Украины на море является строительство корвета типа ADA. Напомним, что в апреле этого года в Турции началось строительство этого корабля для нужд отечественного флота. Сейчас уже готово более 70% судна. То есть в следующем году корпус корабля будет подготовлен к спуску на воду. До конца 2022 года этот корвет придет на достройку в Украину как готовая единица. В течение 2023 года он будет оборудован соответствующей техникой и вооружением и готов к государственным испытаниям. А в 2024 году он будет включен в состав ВМС Украины.

Соединенные Штаты Америки – наш стратегический партнер, последовательно и настойчиво принимающий все возможные меры для поддержания суверенитета и независимости нашего государства. Считаю, что помощь со стороны США – весомый фактор в противодействии агрессии Российской Федерации против Украины. В этом году ВМС Украины передано еще два патрульных катера Island в дополнение к уже принятым в боевой состав национального военного флота катерам “Старобельск” и “Славянск”. Третий катер этого типа готовят к передаче в Украину. Это свидетельство мощной поддержки со стороны наших американских партнеров.

В этом году подписан меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.

Что предполагает этот меморандум? Это передача не только двух противоминных кораблей – тральщиков класса Sandown, которые находятся в составе Королевского флота Великобритании, но и совместное проектирование и строительство военных кораблей, в том числе восьми ракетных катеров в Украине и Великобритании, и строительство двух баз ВМС Украины на Азовском и Черном морях.

В настоящее время продолжаются переговоры по конкретным контрактам, в которых будут определены условия и сроки поставки соответствующего вооружения и военной техники.

Бесспорно, достигнутые договоренности – еще один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством для развития возможностей украинского флота в Черном и Азовском морях.

Что касается новых разработок техники для национальной армии, то, согласно указу президента Украины №477/2021, который вводит в действие решение СНБО об увеличении оборонного бюджета 2022 года, в следующем году Министерство обороны получит возможность вести работу над созданием отечественного ракетного щита. Сильное войско делает позицию государства более уверенной. Прежде всего, речь идет о возобновлении работы над оперативно-тактическим комплексом “Сапсан”.

В начале следующего года должна завершиться работа над созданием высокоточной ракеты “Ольха” с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня “Смерч”.

Более того, планируется принятие на вооружение нового реактивного снаряда “Тайфун-1” к реактивной системе залпового огня “Ива” и доведение реактивной системы залпового огня проекта “Буревой” с использованием боеприпаса “Тайфун-2”.

Начато строительство трех самолетов Ан-178.

В следующем году – кстати, впервые за время независимости – наш флот получит первый серийный дивизион противокорабельных комплексов “Нептун”. На сегодняшний день первая батарея готова, закуплена определенная техника, а личный состав прошел соответствующую подготовку. Планируется, что весной он будет полностью готов и включен в состав ВМС ВС Украины.

Также в этом году были приняты ключевые стратегические документы для обороны страны. Это еще одно важное достижение. В частности, утверждена Стратегия военной безопасности Украины. Такой стратегический документ в Украине подготовлен впервые. Стратегия является документом оборонного планирования, цель которого – обеспечение реализации государственной политики в сфере обороны и определение путей реализации приоритетов государственной политики в военной сфере, сферах обороны и военного строительства.

Собственно, документ предусматривает введение комплексного всеобъемлющего подхода к обороне Украины в условиях военной угрозы национальной безопасности, связанной с использованием гибридных методов.

Кроме того, значительно усилит нашу обороноспособность и принятие Стратегического оборонного бюллетеня Украины, а также Плана обороны Украины, в котором предусмотрены меры по реализации всеобъемлющей обороны государства.

Источник: “ГОРДОН”

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