 

“Усатый шикардосик”, “Пусть стол так же ломится от еды”. Прославленный Бритни Спирс кот Степан показал, как встречает Новый год

31.12.2021, 19:04, Новости дня
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Кот Степан позирует на фоне бутербродов с икрой и наполненного бокала.

“С Наступающим 2022-м. Всех обнимаю. Всего вам самого доброго в новом году”, – подписали фото хозяева Степана.

“Пусть стол так же ломится от еды и всегда будет, что выпить! Успехов, ну и побольше видео от Степана”, – прокомментировали новогодний пост поклонники кота. 

“Усатый шикардосик”, – восхитились снимками подписчики.

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Публикация от Степан (@loveyoustepan)

Контекст:

Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. У Степана также есть свой блог в TikTok.

Он стал всемирно знаменитым после того, как в ноябре 2021 года американская певица Бритни Спирс опубликовала его фото на своей странице в Instagram. На тот момент на его блог было подписано около 619 тыс. фолловеров, а после публикации снимка знаменитостью их количество увеличилось до 952 тыс.

Спустя несколько дней после поддержки со стороны Спирс в блоге Степана появилась реклама сумки от Valentino. “Успех был неизбежен”, – написали тогда поклонники кота. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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